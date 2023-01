Hai capito chi è Marcell Jacobs? Età, origini, moglie e figli

Lamont Marcell Jacobs Jr., nato il 26 settembre 1994 a El Paso, è un velocista ed ex lunghista italiano. È figlio di una madre italiana, Viviana Masini, e di un padre texano, Lamont Jacobs, militare della Caserma Ederle a Vicenza. Nonostante sia nato negli Stati Uniti, Jacobs ha sempre affermato di sentirsi italiano e possiede anche la cittadinanza statunitense. È sposato con Nicole Daza, modella e influencer di 29 anni nata a Manta, in Ecuador, ma cresciuta a Novi Ligure. I due si sono incontrati in una discoteca a Milano e hanno avuto due figli, Anthony e Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. Jacobs ha anche un altro figlio, Jeremy, nato quando aveva 19 anni da una relazione precedente.