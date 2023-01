Hai capito chi è Maria Teresa Merlino moglie di Max Tortora

Maria Teresa Merlino è la compagna di lunga data di Max Tortora, l’attore e comico recentemente ospite di Techetechetè. Non si sa molto della loro vita privata.

Massimiliano Tortora, meglio conosciuto dagli italiani come Max Tortora, è nato a Roma il 21 gennaio 1963. Fin da giovane ha avuto un interesse per il cinema e lo spettacolo, che risale agli esordi nelle reti private. La sua carriera inizia a decollare nel 2001, quando fa la sua prima apparizione su Rai2.

Il comico in questione è stato ospite del programma Superconvenscion, dove ha messo in mostra il proprio talento imitando Alberto Sordi, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro. Il pubblico è rimasto impressionato dalla loro esibizione e ben presto si sono fatti conoscere.

Nello stesso periodo partecipa a Stracult e Cocktail d’amore, collaborando con Max Giusi ed Eva Henger. Nello stesso programma ha debuttato anche un’imitazione dell’ispettore Derrick. Successivamente, dal 2004 al 2005, Bulldozer ha continuato le sue imitazioni, questa volta di importanti presentatori italiani come Amadeus.

Maria Teresa Merlino, moglie di Max Tortora, è la padrona di casa.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Max ha avuto in passato una relazione con Malika, che però non è andata a buon fine. Attualmente ha una relazione con Maria Teresa Merlino. La coppia preferisce mantenere privata la propria relazione e non si sa molto al riguardo. Si dice che si siano conosciuti sul set del film Miami Beach del 2006.

La coppia ha scelto di stare lontana dagli occhi del pubblico e di mantenere la loro relazione privata. Nonostante ciò, Maria Teresa è un’attrice rinomata ed è conosciuta con il soprannome di Maresa. È stata coinvolta nell’industria dello spettacolo fin da giovane, avendo partecipato a cortometraggi come “Non ho l’età” e “La signora M.”.

Maria Teresa Merlino è nota per la sua bellezza e la sua avvenenza, che l’hanno portata a vincere il titolo di “Miss Over” a un concorso di bellezza a Roma. Nonostante la fama, Maria Teresa è una persona timida e riservata, che condivide solo alcune foto della sua vita privata sul suo profilo Instagram. Ha una figlia di 34 anni avuta da una precedente relazione, e lei e il suo attuale marito Max Tortora si sono conosciuti nel 2016 durante le riprese della commedia “Miami Beach” diretta da Carlo Vanzina. Nel 2018 hanno confermato pubblicamente la loro relazione partecipando al red carpet del Festival Internazionale del Film di Roma. Maria Teresa e Max sono felicemente sposati da diversi anni, vivono insieme a Roma e condividono un amato cane domestico di nome Tea, anche se non hanno ancora avuto figli.