Hai capito chi è Matilde Gioli? Età, incidente, fidanzato e vita privata

Nel 2014, Matilde Gioli ha fatto il suo debutto in televisione recitando in un episodio di “Gomorra – La serie”. Nel 2015 è tornata al cinema con tre film: “Solo per il weekend” (presentato in anteprima al Montreal World Film Festival, ma uscito nelle sale nel 2016), “Belli di papà” e “Un posto sicuro”. Tra il 2015 e il 2016, ha lavorato in diverse produzioni cinematografiche e televisive, come la miniserie “Di padre in figlia”, diretta da Riccardo Milani, i film “2night”, diretto da Ivan Silvestrini, “The Startup”, diretto da Alessandro D’Alatri, “Blue Kids”, opera prima di Andrea Tagliaferri, “Mamma o papà?”, diretto sempre da Riccardo Milani, e il cortometraggio “Claustrophonia”, diretto da Roberto Zazzara, presentato al Future Film Festival. Nel gennaio 2016, ha ricevuto il Premio Afrodite come miglior attrice emergente. In seguito, è stata scelta come valletta per il remake del programma “Rischiatutto”, condotto da Fabio Fazio. Nel 2017, ha recitato nel film “La casa di famiglia”, diretto da Augusto Fornari. Nel 2018, ha interpretato Ancella nel film “Moschettieri del re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi. Dal 2020 fa parte del cast della serie televisiva “Doc – Nelle tue mani”. Nel 2022 sarà la conduttrice della prima produzione non-fiction italiana di Netflix, il reality show “Summer Job”.