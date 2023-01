Hai capito chi è Giovanni Scifoni? Età, moglie, figli, matrimonio, vita privata e carriera

Giovanni Scifoni è molto religioso e ha spiegato la sua fede in una intervista a Tv2000. Ha detto che ha conosciuto molti sacerdoti nella sua vita e che sono stati importanti per lui in diverse situazioni, come il salvataggio del suo matrimonio, il sostegno di sua moglie in un momento difficile e il suo ritorno in chiesa. Inoltre, ha detto che alcuni sacerdoti lo hanno aiutato a diventare un artista migliore. Tuttavia, il dono per cui è più grato è la domenica, quando può sedersi in chiesa e ricevere una parola, un’omelia o l’Eucaristia. Ha detto che questo è impagabile e che dobbiamo fare tutto ciò che è necessario per sostenere i sacerdoti e permettere alle persone di ottenere ciò che desiderano e cercano più profondamente.