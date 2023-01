Hai capito chi è Dalila Di Lazzaro? Età, incidente, figlio, compagno, marito Giovanni Terzi e vita privata

Dalila Di Lazzaro è stata vittima di due incidenti che l’hanno profondamente segnata sia psicologicamente che fisicamente. Dopo un incidente in scooter, ha riportato la frattura della prima vertebra del collo e ha dovuto rimanere a letto per molto tempo. Il secondo incidente è avvenuto in piscina e ha causato la comparsa di una malattia cronica. In un’intervista con Storie Italiane, ha raccontato di aver dovuto affrontare 750 mila euro di spese mediche: “Ho sbattuto la schiena e un pezzo di trapezio mi ha strappato alcuni tessuti nervosi dalla spina dorsale. Soffro di un dolore cronico neuropatico. Posso fare due passi, ma sempre con la morfina in tasca”.