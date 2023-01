Hai capito chi è Pierangelo Bertoli? Causa morte, malattia, moglie e figli del cantautore

Pierangelo Bertoli è stato un cantautore italiano nato a Sassuolo il 5 novembre 1942 e deceduto a Modena il 7 ottobre 2002. Ha sofferto di un tumore ai polmoni e, nonostante fosse costretto a vivere su una sedia a rotelle a causa di una forma grave di poliomielite contratta da piccolo, ha iniziato a suonare la chitarra a 25 anni e ha formato la band “Canzoniere Nazionale del Vento Rosso”. Ha pubblicato l’album “Eppure soffia” nel 1976 e ha avuto successo con le canzoni “A muso duro”, “Pescatore” e “Italia d’oro”.

Era molto legato al Partito Comunista e ha lottato per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’integrazione sociale dei disabili. Nel 1992 ha persino candidato alle elezioni politiche per Rifondazione Comunista. Nel 2013 è stato istituito il Premio Pierangelo Bertoli, che premia ogni anno i cantautori che raggiungono il cuore delle persone.