Hai capito chi è Alberto Bertoli? Età, lavoro e padre Pierangelo Bertoli

Alberto Bertoli è un musicista e cantante nato il 24 settembre 1980 a Sassuolo, in provincia di Modena. Ha studiato chitarra classica, blues e elettrica e ha iniziato a esibirsi come cantante con la band S.L.A.M. the door.

Ha scritto alcune canzoni insieme a suo padre, il celebre cantautore Pierangelo Bertoli, e ha partecipato a concorsi musicali con la band Iceland. Dopo la scomparsa di suo padre, nel 2002, si è dedicato alla carriera solista, collaborando con artisti come Luciano Ligabue.

Ha pubblicato gli album “Le cose cambiano”, “Il tempo degli eroi”, “Safà”, “Bertoli”, “Eppure Soffia”, “Matto da bar”, “Mistero per me” e “Stelle”. Non si conoscono dettagli sulla sua vita privata e non è noto se sia impegnato sentimentalmente.

Ha due fratelli e ha parlato delle difficoltà e dei vantaggi di avere un cognome noto come il suo nel mondo della musica. È solito indossare molti braccialetti, ama leggere, trascorrere tempo con amici e famiglia, condividere dettagli sulla sua carriera su Instagram e apprezzare la musica e la buona cucina.