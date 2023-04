Hai capito chi è Stefania Pittaluga la moglie di Marco Mazzoli

La collaboratrice di lunga data di Marco Mazzoli, Stefania Pittaluga, è di grande importanza per il conduttore radiofonico; su di lei si concentra gran parte del suo lavoro.

Stefania Pittaluga risiede accanto al conduttore di Radio 105 Marco Mazzoli. Pittaluga e Mazzoli sono entrambi abituati a mantenere uno stile di vita privato, lontano dal mondo dello spettacolo. I due risiedono a Miami, dove gestiscono Radio 105 a distanza e conducono uno stile di vita lussuoso.

Biografia e carriera di Stefania Pittaluga.

Stefania Pittaluga, nata a Milano (data di nascita sconosciuta), è una professionista nel campo del marketing e dei social media. Dopo aver conseguito il diploma di liceo linguistico, ha fatto esperienza nel settore della moda, lavorando come addetta alle vendite per lo showroom di Stella McCartney a Milano e Parigi e come responsabile delle vendite per la linea donna dello showroom Pepoli s.r.l..

Dal 2012 al 2014 ha ricoperto il ruolo di Senior Account Executive presso I-magine srl, agenzia di comunicazione, marketing e pubblicità. Dal 2013 è Managing Director del marchio THE ZOO!

Dal 2015 ricopre il ruolo di Digital Marketing Director per REVOLUTION 93.5 FM a Miami.

Vita privata di Stefania Pittaluga

Stefania Pittaluga e Marzo Mazzoli sono stati legati per molto tempo, culminando nel loro matrimonio a Miami. Non hanno figli.

Qual è lo stato civile di Stefania Pittaluga e Marco Mazzoli?

Nato nel 1972 a Milano, risiede a Miami dal 2015 e possiede la cittadinanza statunitense. È uno dei fondatori del programma radiofonico Lo zoo di 105, che va in onda su Radio 105. È inoltre editore e conduttore del programma. Inoltre, è editore e direttore della radio locale Revolution 935 e conduce il programma Welcome to the zoo.

La sua vita è stata raccontata nel film On Air – Storia di un successo, diretto dal cugino Davide Simon Mazzoli.

A Stefania Pittaluga sono associati alcuni fatti degni di nota. È una rinomata pianista italiana, docente di pianoforte presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Torino e insignita del Premio Abbiati per il suo contributo alla musica italiana.

– Ama i cani

Ha accumulato un notevole seguito sul suo profilo Instagram.

Parla bene sia l’inglese che il francese.