Sapete chi è Marco Mazzoli? Età, moglie, figli e biografia, concorrente Isola dei Famosi

Marco Mazzoli, nato a Milano il 20 ottobre 1972, è un conduttore radiofonico italiano cinquantenne naturalizzato statunitense. Marco Mazzoli è sposato con Stefania Pittalunga dal 2010 e non ha figli.

Biografia

Marco Mazzoli è nato a Milano il 20 ottobre 1972 ed è cresciuto a Los Angeles, dove il padre era direttore artistico della Walt Disney. Ha debuttato in radio locali lombarde nel 1987, ma la sua carriera è veramente decollata nel 1996, quando ha iniziato a fare sketch per l’emittente “Station One”.

Nel 1995 presenta il Festival di Castrocaro su Rai1 e “Winter Park” su Italia 1. L’anno successivo conduce “Mio fratello”. L’anno successivo conduce “Mio Capitano” su Rai2 e “Numero Zero” su Rai3. Nel 1998 inizia a collaborare con Radio 105, conducendo il programma “105 New York” dalla sede di New York. Tornato in Italia, sviluppa e conduce Lo Zoo di 105, tuttora in onda. Nel 1999 torna in televisione, presentando “Bar Show”, in onda sul canale March Music, ed “Express” su Italia 1.

Nel 2002 è stato co-conduttore di “My Compilation” su Rai2. Dal 2006 al 2007 è stato inviato di Striscia La Notizia. Nel 2016 ha recitato nel film autobiografico “On Air – Storia di un Successo”. Dopo aver condotto “Teste di Casting” su Italia 1, ha preso parte a “The Tracker” di Giorgio Serafini nel 2019 e a “Ritorno al Presente” di Toni Fornari e Andrea Maia nel 2022 come attore.

Nel 2023, insieme al collega Paolo Noise, sarà tra i partecipanti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.