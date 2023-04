Sapete chi è Helena Prestes? Età, origini, fidanzato e biografia

Scopriamo Helena Prestes, la modella che ha partecipato a Pechino Express con il vincitore del GF Vip 2023 Nikita Pelizon, analizzando la sua età, il suo passato, il suo partner e la sua biografia.

Helena Prestes è nata il 16 luglio 1990 a San Paolo, in Brasile, e ha quindi 32 anni. La sua nazionalità principale è brasiliana, anche se da alcuni anni risiede a Milano grazie alla sua carriera di modella e influencer.

Ha descritto il suo quartiere d’infanzia come difficile a causa della sua vicinanza alle favelas. Tuttavia, il suo entusiasmo per lo sport l’ha portata fin da piccola ad appassionarsi a diverse discipline, come il basket. Infatti, ha iniziato a giocare in una squadra locale brasiliana fin da giovanissima e ha continuato a farlo per almeno due anni.

Poco tempo dopo, la passione di Helena per la moda e il desiderio di sostenere economicamente la sua famiglia l’hanno spinta a esplorare il mondo delle modelle, che l’ha portata a lavorare in molte città.

Qui nel nostro Paese, Prestes ha trovato il successo e ha iniziato la sua ascesa professionale. Inoltre, la sua passione per lo sport l’ha spinta a diventare istruttrice certificata di yoga. Per un certo periodo ha gestito il suo sito web che si concentra su una vita sana e in forma. Inoltre, aspira a diventare attrice.

Helena Prestes ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione a Pechino Express 2022, insieme alla vincitrice del Grande Fratello Vip 2023 Nikita Pelizon. I due formavano un duo che rappresentava l’Italia e il Brasile.

Durante il periodo in cui Nikita è stata amica e collega di Helena, quest’ultima ha sempre espresso il suo forte legame con lei e l’ha continuamente difesa dalle critiche di alcuni membri della Casa del GF.

Vita privata

Al momento non ci sono informazioni disponibili sulla situazione sentimentale di Helena Prestes, perché preferisce mantenere la sua privacy.