Hai capito chi è Valentina l’ex moglie di Ivan Cottini? Età, figli e perché si sono lasciati

Ivan Cottini, ex ballerino del talent show Amici di Maria De Filippi, è tornato recentemente alla ribalta delle cronache per la sua malattia e la separazione dalla moglie. Vediamo di approfondire la sua storia e di scoprire chi è Valentina, la sua ex moglie.

Ivan Cottini è un personaggio di rilievo.

Ivan Cottini, nato nel 1984 nelle Marche, ha dimostrato fin da piccolo una passione per la danza. Con una chiara visione del suo futuro, era determinato a mostrare il suo talento al mondo. La sua ambizione di diventare un ballerino professionista e infine un coreografo lo ha spinto a fare un’audizione per uno dei programmi più rinomati della televisione italiana.

Durante la stagione 2012/2013, l’impressionante esibizione di Ivan davanti alla commissione di Amici ha portato alla sua accettazione nella scuola. Durante questo periodo, Ivan ha potuto acquisire preziose conoscenze sulla disciplina e, anche se non ha vinto l’edizione, è riuscito a ottenere una certa notorietà. Proprio quando stava iniziando a sperimentare il successo e aveva raggiunto il suo obiettivo, Ivan fece una rivelazione impressionante.

Nel 2013, poco dopo la conclusione del suo percorso ad Amici, a Ivan viene diagnosticata la sclerosi multipla, una patologia potenzialmente dannosa per la sua carriera di ballerino e, di conseguenza, per le sue aspirazioni. Questo è stato un periodo particolarmente difficile per Ivan, poiché la sua compagna lo ha lasciato e le sue prospettive professionali sembravano svanire.

Fu un’occasione dolorosa per tutte le persone coinvolte, in particolare per Ivan, ma pochi avevano considerato che il ballerino era anche un abile combattente. Ci sono stati alcuni elementi essenziali che non solo gli hanno preservato la vita, ma gli hanno permesso di tornare a ballare. Ci riferiamo alla determinazione, all’entusiasmo, alla dedizione, alla tenacia e a una grande dose di affetto. La sua visione ottimistica della vita lo ha reso un modello per molti.

Ivan Cottini ha potuto dimostrare il suo talento attraverso l’esibizione a Ballando con le stelle. Nel 2020, Amadeus lo ha invitato a salire sul palco dell’Ariston, dove ha potuto mostrare le sue abilità di ballerino.

Ivan Cottini ha avuto una relazione importante e appassionata con una donna per un periodo di tempo considerevole, ma non appena ha scoperto di essere affetto da sclerosi multipla, lei se n’è andata. Nonostante questa profonda delusione sentimentale, Ivan ha trovato il coraggio di aprire il suo cuore a una donna incontrata su Facebook.

Valentina era l’unica costante della sua vita. Dopo essersi conosciuti sui social media, i due hanno sviluppato un forte legame che alla fine è sbocciato in amore. Da qui è nata la loro figlia, Viola. Purtroppo, la loro relazione è terminata poco dopo la partecipazione di Valentina a Sanremo e i dettagli della separazione rimangono sconosciuti.

La conoscenza della donna è limitata, in quanto lontana dal mondo dello spettacolo e riservata. Ivan non ha mai espresso negatività nei confronti dell’ex coniuge, anche se ha ammesso che la separazione è stata difficile per lui. Ha detto che se non fosse stato per la figlia Viola, non sarebbe stato in grado di affrontarla.