Hai capito chi è Wilma Faissol moglie di Francesco Facchinetti?

Dj Francesco, anche conosciuto come Francesco Facchinetti, è famoso anche per la sua meravigliosa famiglia, che spesso condivide sui social. Francesco è un padre di tre figli e ha una bella storia d’amore con sua moglie. Scopriamo di più su di lui!

Francesco Facchinetti, dopo una appassionata relazione con la showgirl e conduttrice Alessia Marcuzzi (dalla quale ha avuto la primogenita Mia), ha trovato una nuova compagna con cui stabilirsi.

Ho incontrato il mio grande amore, Wilma Faissol, durante una vacanza nel 2013 ed è diventata mia moglie l’11 dicembre 2014. Wilma è una fashion blogger di origini brasiliane che ha lavorato a New York come ufficio di comunicazione per la famosa stilista Vera Wang. Il suo sogno era quello di diventare una giornalista di moda e io sono così orgoglioso di tutto ciò che ha realizzato!

L’amore con Francesco Facchinetti

Francesco Macchinetti e Wilma Faissol si sono incontrati per la prima volta durante una vacanza a Marrakech nel 2013. È stato un amore a prima vista e lui ha descritto l’incontro come un colpo di fulmine. “Ci siamo conosciuti quasi per caso, lei deve essersi sbagliata ed è inciampata su di me. Ero malatissimo dopo aver mangiato qualcosa e lei mi ha curato come un’infermiera”, ha raccontato Dj Francesco a Nuovo. Wilma ha detto a Oggi che è rimasta immediatamente affascinata da Francesco, per il suo carisma e la sua vivacità.

Tutto tatuato! Non riesco a resistere. Ma finché non lo infastidisce, non mi preoccupo.

Figli

Francesco e Wilma sono così orgogliosi dei loro due figli, Leone (2014) e Lavinia (nata nel 2016)! Sono la luce della loro vita!

Wilma ha avuto una figlia, Charlotte, soprannominata Lolli, da un precedente matrimonio, che trascorre parte del tempo in Brasile con il padre e parte con la madre. Ma prima di incontrare Francesco, la sua vita era cambiata per sempre!