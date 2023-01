Hai capito chi sono le figlie di Monica Guerritore?

Monica Guerritore è un’attrice italiana, madre di due figlie: Maria Fragolina e Lucia Lavia. Lucia ha seguito le orme della madre ed è diventata anche lei attrice. Ha debuttato al Festival di Anagni all’età di 13 anni e ha fatto il suo debutto televisivo a 16 anni nella fiction “Rossella” su Rai 1. Nel 2010, ha vinto il premio come “Migliore attrice/attore emergente” per la sua partecipazione alla tournée teatrale “Il malato immaginario” e nel 2015 ha ricevuto il premio come “Migliore attrice” al Premio della stampa “Siracusa stampa teatro” per il suo ruolo in “Ifigenia in Aulide” di Federico Tiezzi.