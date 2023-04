Hai capito come Francesco Gabbani ha conosciuto la fidanzata Giulia: è incredibile

Dopo lo straziante contrattempo, Francesco Gabbani, il vincitore sanremese di Occidentali’s Karma, ha deciso consapevolmente di tenere separate la vita professionale e quella privata. Tuttavia, ha trovato un nuovo amore che gli ha portato un’immensa gioia!

Francesco Gabbani è pieno di invidia per la privacy che lui e Giulia condividono; comprende fin troppo bene la difficoltà di sopportare le voci inventate che possono nascere dalle questioni più banali.

Quando ho visto per la prima volta la mia nuova compagna, sono rimasto assolutamente folgorato! È stato amore a prima vista e ho capito subito che volevo stare con loro.

La ritrovata comprensione di Francesco Gabbani per la “privacy” può essere attribuita alla sua tumultuosa relazione di 8 anni con Dalila Iardella. Sebbene Dalila non faccia parte del mondo dello spettacolo, l’amore appassionato della coppia è stato spesso oggetto di pettegolezzi. Purtroppo, la fiamma del loro amore alla fine si è spenta e la fiducia tra i due si è deteriorata fino a quando Dalila ha detto addio.

Francesco Gabbani subì un duro colpo, ma scelse di concentrarsi sulla sua carriera e riuscì a tornare in auge. Alla fine ha incontrato Giulia, che è ancora più enigmatica della sua ultima fiamma. Abbiamo visto frammenti della sua vita sui social media del cantante, ma non fa parte del mondo dello spettacolo.

È nell’industria musicale, ma come collaboratrice del cantante. Non è chiaro se lavori con l’etichetta discografica di lui, ma quando i loro sguardi si sono incrociati è scattato qualcosa. Il flirt è iniziato timidamente, ma i due non hanno potuto fare a meno di desiderare di stare insieme nonostante l’ambiente professionale.

Da semplici colleghi sono diventati amici per la pelle, fino a quando il loro rapporto è sbocciato in qualcosa di più e sono diventati una coppia.

Francesco Gabbani è un esempio lampante di ciò che si può fare durante una serrata!

Innumerevoli coppie non sono riuscite a superare la prova della convivenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 durante l’isolamento, ma Francesco Gabbani e Giulia sono un’eccezione! Nonostante la convivenza forzata dovuta all’isolamento, i due hanno abbracciato il tempo trascorso insieme e lo stanno vivendo al meglio.

Forse all’inizio non lo sapevano, ma negli ultimi tre mesi di isolamento hanno vissuto insieme in armonia, scoprendo e coltivando l’amore che li unisce. È stato un periodo bellissimo per Francesco Gabbani e non possono che esserne felici!