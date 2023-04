Quanto prende di mantenimento Michelle Hunziker da Tomaso Trussardi: la confessione

Michelle Hunziker ha affrontato con fervore il tema del sostegno che riceve da Tomaso Trussardi nella trasmissione Felicissima Sera – All Inclusive di Pio e Amedeo.

Siamo entusiasti di dare il benvenuto agli stimati ospiti della puntata inaugurale di Felicissima Sera – All Inclusive!

Preparatevi a una serata indimenticabile! Felicissima Sera – All Inclusive è orgogliosa di presentare una straordinaria schiera di celebrità nella sua prima puntata di venerdì 24 marzo. Dal mondo della televisione e della musica, Pio e Amedeo hanno invitato alcuni dei personaggi più noti a partecipare al loro show: non mancate!

Abbiamo la presenza dell’incredibile Elisa, nota cantante, e dell’accattivante Silvia Toffanin, conduttrice di Verissimo su Canale 5 di Mediaset. Per non parlare dell’amatissima Michelle Hunziker, che con i suoi programmi, tra i quali spicca il popolarissimo Michelle Impossible, ha riempito i nostri schermi. Sul palcoscenico della prima serata ci sono l’impareggiabile Gigi D’Alessio, il brillante Zucchero e la bellissima Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, che abbiamo avuto la fortuna di vedere in passato su L’Eredità.

Gli ospiti partecipano con entusiasmo a una serie di scenette incredibilmente divertenti, che rappresentano una splendida occasione per trascorrere qualche ora in piacevole allegria!

Il programma televisivo di Pio e Amedeo, Felicissima Sera – All Inclusive, sa davvero come portare gioia e risate ai telespettatori con i suoi momenti divertenti e gli sketch comici! Per non parlare delle esibizioni musicali dal vivo e degli spettacolari numeri di danza del corpo di ballo, assolutamente esilaranti!

Siamo entusiasti di presentare la nuova edizione dello spettacolo di Pio e Amedeo! Non perdete questa incredibile opportunità di vivere un’esperienza davvero speciale!

Preparatevi a ridere a crepapelle con Pio e Amedeo quest’anno! Canale 5 è orgogliosa di presentare tre esilaranti appuntamenti all’insegna dell’ironia e del divertimento. Non perdete l’occasione di vivere l’allegria e la varietà dello show di Pio e Amedeo in prima serata!

Il pubblico è stato entusiasta di assistere al debutto di questo programma televisivo nel 2021, e il risultato è stato a dir poco spettacolare! Ha raggiunto un impressionante 21,24% di share, con una media di 4.138.000 telespettatori sintonizzati – un’impresa notevole!

Non perdetevi la nuova edizione di Felicissima Sera – All Inclusive, in onda ora su Canale 5 o in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity! Sintonizzatevi e assicuratevi di vivere un’esperienza straordinaria!

Quante coccole riceve Michelle Hunziker da Trussardi?

Pio e Amedeo hanno chiesto scherzosamente a Michelle Hunziker: “Di quante cure hai bisogno ora che tu e Tomaso Trussardi vi siete separati?”.

La splendida presentatrice ha esclamato: “Devo ancora impegnarmi!”. La sua risposta indica che non ci vorrà molto impegno, anche se non si è dilungata oltre.