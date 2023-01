Harry, il secondogenito di Lady Diana si prende la rivincita

Una narrazione esplosiva che svela i difetti, le lotte e la meschinità dei Windsor. Il principe Harry, la riserva, è ora sotto i riflettori, scatenando il suo risentimento e la sua ira verso coloro che lo hanno cresciuto come un emarginato. Non ha abbandonato la sua famiglia, ma piuttosto loro hanno abbandonato lui. Harry ha realizzato ciò che molti hanno tentato di fare, compresa sua madre Diana: svelare la verità dietro la facciata della monarchia. Tutto è iniziato molto tempo fa, il giorno della nascita del suo secondo figlio, quando Carlo dichiarò a Diana: “Meraviglioso! Mi hai dato un erede e una riserva. Ora il mio lavoro è finito”. Harry racconta la mancanza di coinvolgimento del padre e le sue battute maliziose, come quando si chiese se fosse davvero il padre di Harry a causa delle voci sull’amante di Diana. Di Carlo afferma: “Dopo la morte della mamma abbiamo semplicemente coesistito”.

Con fervore, il principe Harry, la ruota di scorta, si è fatto avanti, mettendo a nudo le crepe, le miserie e le meschinità dei Windsor. La sua missione? Strappare il sipario ornato di velluto che ha sempre nascosto il vero volto della monarchia. Tutto iniziò con la nascita del suo secondo figlio, quando Carlo dichiarò a Diana: “Meraviglioso! Mi hai dato un erede e una riserva. Ora il mio lavoro è finito”. Harry ha parlato del padre assente e distante, che faceva battute crudeli come “Mi chiedo se sono davvero tuo padre”, in riferimento ai pettegolezzi sull’amante di Diana. Di Carlo scrive: “Dopo la morte della mamma abbiamo semplicemente coesistito”. Harry ha compiuto un’impresa che tanti hanno tentato, ma non ha abbandonato la sua famiglia. No, è il contrario.

Con un freddo annuncio, il padre dichiarò: “Andrà tutto bene”, senza abbracciare o fare altri gesti di affetto. Anni dopo, quando il figlio gli confidò i suoi problemi di ansia, depressione e attacchi di panico, il padre si scusò. Harry, il Duca di Sussex, ha ammesso che il fratello era la sua nemesi e ha raccontato uno degli episodi più scioccanti della sua biografia: l’aggressione fisica a Nottingham Cottage nel 2019. Il fratello lo aveva afferrato per il colletto, gli aveva strappato la collana e lo aveva gettato a terra, provocandogli tagli e lividi. Dopo il funerale del Principe Filippo, William aveva strattonato Harry e gli aveva urlato: “Ti amo. Ti giuro sulla vita di mia madre che voglio solo che tu sia felice”. In gioventù, la competizione tra i due fratelli era stata feroce e William e Kate gli avevano presumibilmente consigliato di indossare un’uniforme nazista a una festa in maschera, scatenando uno scandalo mondiale. Harry aveva confessato di aver fatto uso di droghe e alcol e di essersi sentito incapace di provare emozioni. Aveva persino scritto di aver ucciso 25 talebani in Afghanistan, suscitando le ire dei vertici militari britannici. Alla fine, aveva difeso le sue due donne, Diana e Meghan. Occhio per occhio.

Harry esclama con passione che Camilla sta tramando da anni per prendere Carlo e la corona. Sostiene che dopo la morte di Diana era lei la cattiva della situazione e che il suo unico obiettivo era quello di riabilitare la sua immagine sacrificando lui. Accusa inoltre l’intera famiglia di bullismo, misoginia e patti scellerati con i giornali. Nega l’accusa di razzismo, ma è convinto che Kate si sia scagliata contro Meghan per i suoi luoghi comuni. È sconvolto quando Kate si indigna perché Meghan ha avuto l’ardire di chiedere in prestito un rossetto e di insinuare che i suoi ormoni fossero in subbuglio dopo la nascita di Louis. Harry si arrabbia quando William prende le difese di Kate e dice a Meghan che è maleducata.

I cittadini di Cambridge sono infuriati per la mancanza di regali pasquali da parte dei Sussex e per la disposizione dei posti a sedere al matrimonio. Il tutto per alcuni piccoli dettagli. Il libro è dedicato a Diana, Meghan e ai loro figli Archie e Lilibet, con Diana che compare in tutto il libro. Harry ha cercato disperatamente di entrare in contatto con sua madre, cercandola ovunque, arrivando persino a chiedere al suo autista di sfrecciare nel tunnel dell’Alma, proprio come la Mercedes che trasportava Diana e Dodi. Lui e William avevano persino fantasticato che lei fosse da qualche parte, finalmente libera. Aveva desiderato vedere le foto dell’incidente e lui e William avevano supplicato di far riaprire le indagini sulla sua morte. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ora Harry è finalmente in pace e soddisfatto e desidera riconciliarsi con il padre e il fratello, ma solo a patto che ammettano i loro errori. Il Re, tuttavia, lo ha già disinvitato dalla cerimonia di incoronazione del 6 maggio. E una favola rovesciata raramente ha un lieto fine.