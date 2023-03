“Ho preso una decisione.” GF Vip 7, Nikita la confida solo a Milena Miconi. “Sei la sola.”

A pochi giorni dalla fine del GF Vip 7, Nikita Pelizon ha svelato il suo sogno che spera di realizzare con il premio finale. La fiducia di Milena Miconi in Nikita è incrollabile, visto che la ragazza ha lavorato duramente durante la sua permanenza sotto l’occhio delle telecamere. È chiaro che Nikita è determinata a trasformare il suo sogno in realtà!

Quando manca poco all’annuncio dell’edizione VIP del reality show di Alfonso Signorini, tutti attendono con ansia di scoprire chi sarà incoronato campione ufficiale. Se Nikita Pelizon si aggiudicherà il titolo, quale sarà la sua prossima mossa? Restate sintonizzati per scoprire cosa ci aspetta!

I fan sono stati entusiasti della sicurezza di Nikita Pelizon nei confronti di Milena Miconi!

Il pubblico italiano ha seguito e apprezzato il percorso di Nikita Pelizon nel reality show e non è stata una sorpresa quando è diventata finalista. Pochi giorni prima della finale, Nikita ha fatto un’incredibile proposta: perché non fare una donazione in beneficenza questa settimana? La sua proposta è stata accolta con entusiasmo, dimostrando lo spirito compassionevole che ha sempre fatto parte del suo carattere.

Il generoso suggerimento di Nikita di regalare il suo amato peluche a un bambino bisognoso le è valso l’ammirazione dei suoi sostenitori. In un tweet si legge: “Nikita sei la più sincera che ci sia”, esprimendo la tenerezza e l’affetto con cui è stata accolta la sua idea. Questo è un modo meraviglioso per garantire che i ricordi accumulati nel corso dei mesi non vengano dimenticati.

Nonostante la gentilezza di Nikita nel congratularsi con gli altri finalisti dello show e nell’applaudirli, la sua base di fan ha mostrato una scioccante mancanza di sostegno. Non le è stato rivolto nemmeno un “complimenti” e quando è stata sorpresa, la maggior parte dei suoi fan si è alzata e se n’è andata, mentre solo Giaele è rimasta seduta.