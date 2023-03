Programmi Tv Stasera oggi 29 marzo 2023: Film live cosa guardare

Non perdetevi l’emozionante puntata di stasera della Rai in onda mercoledì 29 marzo 2023 in TV!Sintonizzatevi su Raiuno alle 21.30 per vedere il film biografico-documentario del 2022, I cacciatori del cielo, con Giuseppe Fiorello e Andrea Bosca. Ambientato nel 1915, Francesco Baracca (Giuseppe Fiorello), Pier Ruggero Piccio e Bartolomeo Piovesan si uniscono a Santa Caterina (Udine) per creare il primo reparto di aerei da caccia. Il loro duro lavoro viene ripagato quando l’Aeronautica Militare Italiana ottiene la sua prima vittoria il 7 aprile 1916. Non perdetevi questa storia incredibile!

Non perdetevi Chi l’ha visto? il lungo programma d’inchiesta di Federica Sciarelli, ogni mercoledì sera alle 21.20 su Raitre! Per qualsiasi domanda o commento, potete contattare la redazione tramite Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp (3453131987). Inoltre, potete sempre contattarci via e-mail all’indirizzo 8262@rai.it, o telefonicamente al numero 06.8262. Non esitate a contattarci oggi stesso!Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21.15 per Art Night con Neri Marcorè! Questa puntata è dedicata a Umberto Boccioni, il celebre artista futurista. Ripercorreremo il suo percorso artistico e scopriremo la missione di Matt Smith e Anders Radén di recuperare alcuni gessi dell’artista andati perduti. Non perdete questa opportunità unica di conoscere meglio Boccioni!