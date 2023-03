Oroscopi Branko primavera 2023: previsioni per segno zodiacale e ascendente

Ariete

Il primo mese di primavera nell’emisfero australe è sempre difficile per l’Ariete. Stiamo già entrando negli ultimi mesi dell’anno e iniziano a sperimentare i sintomi della stanchezza. Stanchezza per continuare e frustrazione. L’Ariete è un segno che ha difficoltà ad adattarsi ai tempi. Lo vuole e lo vuole ora, e la coscienza libriana lo costringe a prendere in considerazione il suo ambiente e negoziare. Con Marte in Gemelli sentono di avere nuove opzioni o modi per realizzare i loro desideri, sono ispirati dall’ambiente, da dove sorgono nuove possibilità o idee da realizzare. Questa buona stella li accompagnerà fino alla fine di ottobre, quando Marte inizierà la sua retrogradazione in Gemelli, fino all’inizio dell’estate del prossimo anno. Questo rappresenterà un riavvio, un riavvio necessario per rianalizzare il viaggio e correggere la direzione. Tanta pazienza.

Toro

Per il Toro, la primavera si sta muovendo, il caos è già sentito nell’aria. Questo segno così incline alla semplice buona vita, senza spaventi, sarà costretto a cambiare. Sì o sì devono superare l’inerzia che li caratterizza. Questo è quel momento della vita in cui non c’è altra scelta che salire sulle montagne russe e chiudere gli occhi. La vita scorre veloce, i piani vanno in pezzi, il riposo non arriva, c’è sempre qualcosa da fare. Il quadrato tra Urano in Toro e Saturno in Acquario è al suo apice, per l’ultima volta, e li mette contro le corde. Saranno solo in grado di accettare che la vita non è mai costante o lineare; Questo è il momento di surfare l’onda senza perdere l’equilibrio. Questo permette loro di imparare, insieme alle eclissi di ottobre e novembre, che per vincere bisogna saper perdere. Nulla è perduto, tutto è trasformato.

Gemelli

Inverso. Questa primavera li riceve con Mercurio retrogrado in Bilancia e Vergine, per alcuni giorni, a cui si aggiunge a fine ottobre la retrogradazione di Marte in Gemelli, che non sarà più diretta fino a gennaio 2023. È una lavagna pulita. Rifare, rinnovare, tornare sui propri passi, valutare le azioni intraprese. Marte in Gemelli retrogrado li porta faccia a faccia con la loro caratteristica ambiguità. In cosa si impegnano? Perché litigano o litigano? Cosa li motiva nel profondo? La parola è impegno, dovranno adottare una certa posizione e sostenerla fino alla fine. Fino a quando non saranno completamente impegnati nelle loro lotte, perderanno sempre la battaglia.

Cancro

Questa primavera offrirà al Cancro un’opportunità di rinnovamento. Continueranno a sentire la pressione di intraprendere azioni rischiose, e la necessità di dialogo e consenso nel campo delle relazioni affettive, ma nuovi processi di trasformazione e rinnovamento si attivano anche dal campo creativo. Questo momento rappresenta il preludio a ciò che accadrà l’anno prossimo. Ora è il momento di fidarsi della propria creatività e di arrendersi ai processi di cambiamento. Abbiate il coraggio di saltare nel vuoto per creare qualcosa di nuovo, confidando nella vostra intuizione. Questo è il momento di incoraggiarti a fare le cose in modo diverso, ad andare verso il nuovo con piena fiducia nelle tue capacità. Fluire, fluire e fluire con correnti emotive inconsce, senza cercare il controllo, trascendendo la paura. La grande sfida di essere leader dall’emozione, imparare a surfare la marea dei sentimenti, imparare a salire e scendere, lasciarsi trasportare dalle onde.

Leone

Primavera impegnativa. Oltre a sentire che non possono esprimersi nella loro interezza liberamente, poiché il quadrato tra Urano in Toro e Saturno in Acquario è attivato, saranno anche influenzati dalla stagione delle eclissi nell’asse Toro-Scorpione. Sentirai che è difficile per te essere te stesso, con molta richiesta e lavoro da soddisfare, sentendoti costretto ad essere creativo da un luogo più sostenibile e sicuro, lasciando poco spazio alla creatività impulsiva e ardente che li caratterizza. È importante che capiscano che ogni espressione del loro essere deve maturare e radicarsi nel profondo, evitando così di cadere nella banalità, di essere cretini di applausi. Questa stagione dà loro la possibilità di lavorare sulla loro autostima, trovare risposte, scavare nelle profondità delle loro paure e limiti. Cosa mi porta ad agire in questo modo? Perché la mia autostima dipende dal “punteggio” che gli altri mi assegnano, come se la mia vita fosse un’eterna gara di popolarità? Incoraggiati alla trasformazione che subirai durante la stagione delle eclissi di ottobre e novembre, per ottenere una versione migliore di te stesso, più reale e autentica, e con meno ornamenti e scintillii.

Vergine

Questa primavera inizia con Mercurio (sovrano della Vergine) retrogrado in Vergine. Sebbene siano i primi giorni della stagione, questo genera fin dall’inizio un condizionamento per i virginiani, tenendo conto che alla fine di ottobre Marte in Gemelli diventerà retrogrado e rimarrà tale fino al prossimo anno. Questi mesi richiedono loro di pensare e ripensare le azioni e le loro motivazioni. Questo segno così caratteristico per il suo amore quasi ossessivo per l’ordine e la routine trova difficile affrontare i cambiamenti e il disordine. È importante che evitino di associare il caos al disordine o al decadimento, ma con una nuova forma di ordine, perché è così che vengono gestiti l’universo e la natura, che spesso si riflette nella società, nei cicli di ordine e caos consecutivo, per modellare le forme ed evitare la rigidità, soprattutto del pensiero. È tempo di essere terra flessibile, come l’argilla e permettersi di modellare secondo gli eventi, poiché dalla mano di Urano in Toro e Plutone in Capricorno hanno alternative per trasformare il loro modo di vivere la vita, confidando nella loro capacità di essere flessibili di fronte ai cambiamenti.

Bilancia

Bilancia, Venere, fiori, primavera… Per me sono tutti sinonimi, poiché questo segno è caratterizzato dalla ricerca della bellezza e dell’armonia, insieme alla ricerca di collegamenti. A questi nativi questa primavera li invita ad andare incontro perché questa stagione ha molto da offrire loro. Da un lato, Mercurio è di nuovo diretto e rientra in Bilancia, il che permetterà loro di chiarire le incomprensioni che sono state generate durante la loro retrogradazione, consentendo loro di negoziare chiaramente e trovare un consenso, cosa che la Bilancia ama fare, poiché è motivata dalla ricerca della giustizia, il pareggio, dove nessuno vince o perde, dove tutto è condiviso. Saturno in Acquario e Marte in Gemelli mantengono le loro azioni in coerenza. Saturno andrà dritto alla fine di ottobre, il che consente loro di realizzare i loro desideri di legame. D’altra parte, la retrogradazione di Marte in Gemelli li costringe a ripensare le loro azioni, sono responsabile con i miei affetti e quelli degli altri con i miei atteggiamenti?

Scorpione

Primavera con intensità a livello divino. È necessario andare in profondità e apportare cambiamenti radicali. La chiave sarà quella di lasciare andare il controllo, permettendoti di connetterti con tutto ciò che è nascosto all’interno. Vecchi dolori, situazioni, traumi del passato, tutto ciò che è rimasto bloccato sul fondo del fango. È importante che tu lavori sia nella tua mente, come nel tuo corpo e nella tua anima, la pulizia di tutto ciò che riconosci come vecchio, dannoso e tossico, sia dalle vecchie abitudini, sia dalle relazioni e dai legami di ogni tipo, che coprono il rapporto con te stesso, con il tuo corpo e con il denaro, al rapporto con gli altri dall’affettivo al lavoro. Tutto il loro mondo è nel caos, e questo non è il momento di distrarsi, o cercare colpevoli. Questo è il momento di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e inazioni passate, con piena consapevolezza delle loro conseguenze e iniziare ad agire e smettere di delegare il processo decisionale e la colpa agli altri. Sentiranno che il pavimento si sta muovendo, quindi devono imparare a calpestare e potenziare se stessi. Come? Prendere in mano la tua vita, le tue decisioni, le tue azioni e i tuoi sentimenti. Parola magica: coerenza.

Sagittario

I Sagittario saranno senza scopo questa primavera. Da un lato, Giove, sovrano del suo segno, è retrogrado in Ariete, rientrando in Pesci. Lo slancio che avevano riacquistato comincia a svanire, c’è una sensazione di perdita di fede, disincanto o disillusione. Sei abituato a gestire un livello di fiducia a volte estremo in te stesso e negli eventi della tua vita, ma a volte con il tuo ottimismo non è abbastanza. Ora è il momento in cui devono rivedere in chi o in cosa ripongono la loro fede, o qual è la vera fonte del loro ottimismo, a volte esacerbato. Da dove viene la mia fiducia, me o la mia idea di me? In questa primavera, con Giove retrogrado e Marte in Gemelli retrogrado, la sua sfaccettatura filosofica si risveglia. Cosa sto facendo della mia vita? Dove sta andando? Quali sono i miei obiettivi? Dove voglio andare? Di chi o di cosa voglio fidarmi? Fate autoanalisi, chiamate voi stessi al silenzio e meditate profondamente su questi temi per riaggiustare il corso della vostra vita e delle vostre azioni. La lotta non è esterna, è interna. Smetti di cercare di imporre la tua visione di ciò che è reale e impara umilmente ad accettare che la verità è fatta di visioni e punti di vista diversi e talvolta paradossali.

Capricorno

Primavera di buon auspicio. Mentre i Capricorno si avvicinano all’estate, riacquistano la loro energia e il loro slancio. Ciò è dovuto al fatto che i pianeti iniziano lentamente a iniziare la loro marcia diretta. Da un lato, iniziano con Mercurio retrogrado in Vergine che li invita a riflettere sul loro modo di pensare e comunicare, e cercare nuove forme di dialogo, dall’interno, mettendo in ordine i loro pensieri, cercando il concreto (una volta che mercurio inizia la sua marcia diretta) e poi portarlo nel campo dei legami (già con Mercurio in Bilancia). Poi Saturno, il suo sovrano, inizia il suo corso diretto in Acquario, segnando un momento propizio per riprendere i vecchi impegni, riformarli, dare loro nuova forma e aggiornarli. Urano in Toro darà loro una spinta creativa diversa. Momenti di concreta innovazione. La primavera porta un’aria di cambiamento e chiusura per gli Acquario.

Acquario

La primavera porta un’aria di cambiamento e chiusura per gli Acquario. Il quadrato tra i due reggenti di questo segno (Saturno e Urano) raggiunge la sua massima vicinanza all’inizio della primavera per poi dissiparsi. Man mano che perdono forza, sentiranno di recuperare parte della loro indipendenza e di essere liberi di creare e rimodellare il loro giorno per giorno. La stagione delle eclissi suggerisce quelle aree in cui lottano per cedere il controllo o sono inflessibili. Qualcosa che di solito caratterizza questi nativi è la loro costanza per il cambiamento e il loro attaccamento al distacco. Il distacco è davvero sinonimo di libertà? Il cambiamento si rinnova sempre? Quali paure si nascondono dietro la mia costante ricerca di libertà? Per i Pesci, sarà un periodo di dubbia chiarezza, pieno di ambiguità e sciocchezze.

Pesci

Primavera da sogno. Fino alla tarda primavera Nettuno e Giove (reggenti del segno) rimarranno retrogradi e in Pesci. Sarà un periodo di tempo di dubbia chiarezza, pieno di ambiguità e sciocchezze, poiché, dobbiamo ricordare che Marte in Gemelli li farà quadrare e inizierà il loro periodo di retrogradazione. Sarà difficile trovare la strada con così tanta nebbia intorno. Sarà un momento di ricerca profonda, poiché ricordiamo che anche loro saranno influenzati dalla stagione delle eclissi, spingendoli ad approfondire quelle emozioni più dense che non hanno ancora trovato una via d’uscita. È tempo di fare amicizia con il tuo lato oscuro e integrarsi. I tuoi alleati saranno il silenzio, la meditazione e la connessione con la tua intuizione. Abbiate fiducia in tutto ciò che scorre, seguite il flusso con fede che arriverete prima o poi, in un buon porto.