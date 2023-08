“Ho sacrificato la mia abitazione per un intervento di chirurgia estetica che mi ha fatto sembrare vent’anni più giovane”: adesso però, abita in un camper

Kelly Beasly, una donna di 50 anni, ha deciso di sottoporsi a un lifting facciale che le ha permesso di sembrare più giovane di 20 anni. Motivata dalla voglia di sentirsi al meglio, ha ipotecato la sua casa per finanziare l’intervento chirurgico. Ora vive in un camper e si sta godendo la sua nuova avventura, nonostante le critiche degli hater riguardo alla sua scelta e alla chirurgia estetica.

La decisione coraggiosa

Sentendo il desiderio di migliorare il suo aspetto, Kelly ha deciso di sottoporsi a un lifting facciale. Per finanziare l’intervento, ha venduto la sua casa e ha scelto di vivere in un camper per iniziare una nuova fase della sua vita.

Il cambiamento straordinario

Dopo un intervento chirurgico di quattro ore a Tijuana, in Messico, che includeva un lifting prolungato del viso, un lifting del collo, un lifting delle labbra e un trasferimento di grasso dalle cosce, Kelly è rimasta affascinata dai risultati. Ha dichiarato di sentirsi più giovane e più bella che mai.

Un viaggio di rinascita

Nonostante il cambiamento fisico sia stato sorprendente, Kelly ammette di aver avuto bisogno di tempo per abituarsi a questa nuova versione di sé stessa. Con il passare dei mesi, ha iniziato a divertirsi nuovamente con il trucco e a godersi la sua rinascita.

Promuovere la positività

Kelly sta lottando contro gli hater online, difendendo la sua scelta e la chirurgia estetica in generale. Crede fermamente che ognuno dovrebbe essere libero di prendere decisioni riguardanti il proprio corpo e la propria bellezza.

La felicità nel cambiamento

Kelly è felice di vivere in un camper e sta abbracciando la sua nuova avventura con gioia e positività. Nonostante le critiche, è soddisfatta della sua decisione e continua a sostenere il messaggio di accettazione di sé stessi.

Kelly Beasly ha intrapreso un percorso di rinascita attraverso un lifting facciale e il risultato è stato straordinario. Nonostante le critiche degli hater, lei è felice e soddisfatta della sua scelta. Vive con entusiasmo e positività nella sua nuova avventura in camper, dimostrando che il cambiamento può portare gioia e autenticità.