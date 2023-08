Vincitore di Amici, si apre sul suo lato più intimo: ‘Sono gay’.”

Virginio Simonelli, noto come Virginio, ha rivelato un aspetto intimo della sua vita che finora aveva mantenuto riservato. Il cantante, vincitore della decima edizione di Amici, ha confessato la sua omosessualità su Vanity Fair, in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo. Con sincera franchezza, ha parlato dell’amore e della scoperta di sé stesso nel corso del tempo.

Un’apertura autentica e senza cliché

Virginio ha voluto condividere la sua verità senza utilizzare il termine “coming out”. Per lui, questo concetto è superato, e preferisce vivere la sua omosessualità in modo naturale e spontaneo, senza etichette. Ha sottolineato di non aver mai nascosto il suo compagno, presentandolo apertamente a tutti coloro che gli sono vicini.

Un percorso di scoperta personale

Il talentuoso cantante ha raccontato di aver capito la sua omosessualità con il tempo. Ha avuto relazioni sincere con donne, seguendo il concetto che l’amore è universale. Tuttavia, il cuore lo ha guidato verso una scelta personale, aprendo un nuovo capitolo della sua vita.

Il nuovo singolo e il messaggio di amore universale

Virginio sta per lanciare il suo nuovo singolo, “Il giorno con la notte”, un duetto con Teo Bok. Nel video della canzone, i due artisti raccontano due sfaccettature dell’amore: Teo con una ragazza e Virginio con un ragazzo. Questa scelta rappresenta per lui un modo di affermare che “Love is love”, sottolineando l’importanza dell’amore senza distinzioni.

Una scelta personale e privata

Virginio ha sempre considerato la sua omosessualità un aspetto privato e riservato della sua vita. Non ha mai sentito la necessità di parlarne pubblicamente, ma la condivisione di questo lato di sé attraverso la musica è stata una scelta personale legata al significato del suo nuovo video.

