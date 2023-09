I 7 migliori paesi per espatriare da pensionati: Dov’è meglio trasferirsi per ridurre le tasse sulla pensione

Se sei un pensionato italiano che sogna di trasferirsi all’estero per godere di una tassazione ridotta sulle pensioni, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti guideremo attraverso i 7 migliori Paesi in cui espatriare per ottenere vantaggi fiscali significativi sulle tue entrate pensionistiche.

1. Portogallo: Aliquota Fiscale al 10% per 10 Anni

Il Portogallo è una destinazione da sogno per molti pensionati italiani, grazie al suo regime fiscale favorevole. Il concetto chiave qui è lo status di “Residente non Abituale”, che consente di beneficiare di un’aliquota fiscale del 10% per 10 anni sulle pensioni estere. Ci sono alcune condizioni da soddisfare, tra cui non essere stati tassati come residenti fiscali in Portogallo nei cinque anni precedenti e soddisfare i requisiti per la residenza fiscale in Portogallo. Questa agevolazione può permetterti di ricevere la tua pensione italiana al lordo delle trattenute fiscali.

2. Tunisia: Riduzione dell’Imponibile della Pensione dell’80%

La Tunisia potrebbe non essere la prima scelta in mente, ma sorprende con una tassazione molto vantaggiosa per i pensionati, in particolare per coloro che ricevono una pensione da impiego pubblico. Qui, puoi beneficiare di una tassazione del 20% solo sul 20% della tua pensione italiana lorda. Per ottenere questa agevolazione, è necessario effettuare una procedura di trasferimento di residenza all’estero e soddisfare alcune condizioni specifiche.

3. Cipro: Aliquota Fiscale del 5% sui Redditi da Pensione

Cipro è una meta interessante per i pensionati, grazie alla sua tassazione del 5% sui redditi da pensione provenienti dall’estero superiori a 3.420 euro. Non ci sono problemi legati al trasferimento di residenza, rendendo Cipro una destinazione attraente. Questa agevolazione è valida per tutti i pensionati esteri, non solo gli italiani.

4. Grecia: Aliquota Fiscale al 7% per 10 Anni

La Grecia offre un regime fiscale speciale per i pensionati esteri che si trasferiscono nel paese. Questo regime consente una tassazione sostitutiva con un’aliquota del 7% per 10 anni sui redditi da pensione estera. È necessario soddisfare alcuni requisiti specifici, tra cui il trasferimento di residenza fiscale in Grecia e il possesso di una pensione estera.

5. Romania: Tassazione al 10% sui Redditi da Pensione

La Romania applica una tassazione agevolata del 10% sui redditi da pensione estera. Non ci sono restrizioni particolari, il che rende la Romania un’opzione interessante per chi cerca una pressione fiscale contenuta.

6. Slovacchia: Esenzione da Tassazione per i Pensionati

In Slovacchia, il reddito da pensione è completamente esente da tassazione. Questa agevolazione è valida per tutti i pensionati stranieri che trasferiscono la loro residenza fiscale nel paese.

7. Albania: Esenzione da Tassazione per i Pensionati

L’Albania offre un regime fiscale favorevole per i pensionati stranieri. I residenti fiscali in Albania pagano le tasse solo sui redditi guadagnati nel paese, il che significa che le pensioni estere non sono tassate. Inoltre, ci sono accordi fiscali bilaterali per evitare la doppia imposizione.

Ogni paese ha il suo fascino unico, dalle bellezze naturali alla cultura e alla qualità della vita. Prima di prendere una decisione, è importante considerare tutti gli aspetti, compresi quelli finanziari, politici e sanitari, per trovare la destinazione che meglio si adatta alle tue esigenze. Inoltre, è sempre consigliabile consultare un professionista fiscale per garantire la conformità alle leggi fiscali italiane e locali durante il processo di espatrio.

Ricorda che le leggi fiscali possono cambiare nel tempo, quindi assicurati di consultare le fonti ufficiali e di cercare assistenza professionale aggiornata prima di prendere una decisione importante come un trasferimento all’estero per la tua pensione.