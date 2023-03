Il Cantante Mascherato, quanto percepisce Serena Bortone in veste di giudice: i numeri

Preparatevi a emozionarvi stasera! Dopo il TG1, andrà in onda il nuovo attesissimo episodio de Il cantante mascherato. L’emozionante colpo di scena di questa puntata è che la stimata Serena Bortone si unirà alla giuria come membro della Commissione, con il compito di scoprire l’identità dei VIP in gara. Quanto verrà pagata per questo ruolo unico? Sintonizzatevi per scoprirlo!

Preparatevi a un’incredibile serata di spettacolo con Il cantante mascherato! Non perdetevi le anticipazioni del secondo episodio: sarà un vero spasso!

Preparatevi all’attesissimo secondo episodio de Il cantante mascherato! I nostri affezionati spettatori non vedono l’ora di assistere agli incredibili numeri dei concorrenti mascherati, che condividono affascinanti storie su se stessi. La formazione di stasera comprende Cavaliere veneziano, Squalo, Asino, Piccione, Riccio, Rosa, Porcellino, Scoiattolo nero, Stella, Ippopotamo e Criceto: uno spettacolo indimenticabile è garantito!

La posta in gioco è alta per questi ultimi, che rischiano di essere eliminati dalla competizione! Si è ipotizzato che dietro l’adorabile creatura ci sia Natalie Guetta, la celebre attrice nota per il ruolo di Natalina in Don Matteo, ma questa puntata sarà ancora più speciale grazie all’apparizione di Nino Frassica. Si unirà ai giudici nell’indagine, che sarà sicuramente emozionante!

Siamo davvero entusiasti di avere l’opportunità di accogliere un ospite speciale sul palco quest’anno – una coppia rinomata sia nella musica che nello spettacolo! I nostri giudici, che hanno già usato la maschera d’oro per identificare i personaggi misteriosi nell’ultimo episodio, potranno usarla di nuovo per le loro nuove indagini. Sarà una serata indimenticabile!

Quanto guadagna Serena Bortone con la sua incredibile performance in The Masked Singer?

Milly Carlucci ha selezionato la crème de la crème del mondo dello spettacolo come giudici per la nuova stagione de Il Cantante mascherato: stiamo parlando degli illustri Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna, Iva Zanicchi e Francesco Facchinetti. Ognuno di questi stimati personaggi ha raggiunto un incredibile successo nei rispettivi campi, il che li rende la scelta perfetta per questo stimato panel.

Non è dato sapere quanto la Rai abbia deciso di ricompensare i giurati per il loro coinvolgimento nel programma. Si sa però che il compenso di Serena Bortone sarà compreso tra i 5 e i 15.000 euro a puntata. Si tratta di somme consistenti che dimostrano il talento investigativo della Bortone. Stasera vedremo se il suo istinto è ancora una volta corretto!