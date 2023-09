Il destino crudele di una giovane famiglia: padre di 34 anni muore davanti alla moglie incinta

Pietro Storniolo: una vita spezzata in un attimo

Pietro Storniolo, un uomo di appena 34 anni, ha perso la vita in un modo tragico e inaspettato. Residente a Villabate, nella provincia di Palermo, Storniolo stava tornando dal suo lavoro come operaio quando si è improvvisamente sentito male. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, non è stato possibile salvarlo. Anche i carabinieri erano presenti sul luogo della tragedia.

Un malore improvviso e fatale

Mentre era alla guida della sua auto, Storniolo ha avvertito un forte malessere. Si è fermato e ha cercato di scendere dal veicolo, ma è caduto sul marciapiede e non è più riuscito a rialzarsi. Il suo decesso, avvenuto ieri pomeriggio in corso Umberto a Ficarazzi, è stato causato da un malore improvviso che ha reso vano ogni tentativo di soccorso.

I tentativi disperati di salvarlo

Una passante che ha assistito alla scena ha immediatamente capito la gravità della situazione e ha chiamato un’ambulanza. Nonostante le manovre di rianimazione e il massaggio cardiaco effettuato dai sanitari, per Storniolo non c’è stato nulla da fare.

Una famiglia in lutto

Storniolo lascia dietro di sé un vuoto incolmabile. Lavorava come muratore ed era sulla via del ritorno a casa quando la tragedia ha colpito. Era un padre devoto di tre figli e insieme alla moglie stava aspettando l’arrivo del quarto. Il suo decesso ha lasciato la comunità di Villabate, dove viveva con la sua famiglia, in uno stato di sgomento e tristezza.