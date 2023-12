Il figlio di Fedez e Ferragni fa infuriare i tifosi con la sua presenza in campo insieme a Theo Hernandez

La partita Milan-Frosinone, oltre a essere un’occasione per il Milan di riscattarsi dopo una sconfitta in Champions League, è diventata l’evento principale grazie a un ospite speciale: Leone Lucia Ferragni, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez. Il giovane Leone ha fatto il suo ingresso in campo indossando la maglia del Frosinone e è stato immortalato al fianco del calciatore Theo Hernandez nei momenti che hanno preceduto il calcio d’inizio.

Il dietro le quinte del debutto di Leone

Il momento del debutto di Leone Lucia Ferragni è stato condiviso dai suoi orgogliosi genitori sui social media. Fedez ha catturato il momento in cui Leone indossava la maglia da accompagnatore, quasi a sottolineare l’importanza di quel momento per il suo “esordio in Serie A”. L’artista ha condiviso con affetto e ironia l’emozione di Leone in questo momento speciale.

La polemica sul post della Lega Serie A

Tuttavia, il post dell’account Twitter della Lega Serie A ha suscitato una certa controversia. La didascalia “Un accompagnatore speciale per Theo” ha scatenato un dibattito tra alcuni utenti che si sono chiesti se Leone dovesse essere considerato più speciale degli altri bambini che partecipano a simili eventi.





La tradizione dei bambini in campo in Serie A

La pratica di far scendere i bambini in campo prima dell’inizio delle partite è una tradizione consolidata in molti campionati calcistici internazionali, inclusa la Serie A. Tuttavia, il processo di selezione e partecipazione dei bambini è gestito principalmente dalle squadre ospitanti. Queste squadre utilizzano vari criteri, come l’appartenenza a determinate categorie di abbonati, membership o sponsorizzazioni, per selezionare i bambini che avranno l’onore di accompagnare i calciatori in campo. Le società devono rispettare anche questioni legate ai diritti d’immagine e comunicare i nomi dei bambini selezionati alla Lega Serie A.