Il gas aumenta del 12% a ottobre: scopri quanto pagherai in più

L’Arera, l’autorità pubblica per l’energia, annuncia un aumento del 12% nella bolletta del gas a ottobre rispetto al mese precedente. Questo incremento è dovuto principalmente all’incremento del costo del gas naturale (+7,9%) e all’aumento delle spese di trasporto e gestione del contatore (+4,1%). Tale notizia impatterà sulle finanze di molte famiglie, ma anche la promessa di riduzione dell’Iva al 5% e dell’azzeramento degli oneri generali per tutto il 2023. Le tariffe riguardano circa 10 milioni di utenti, un terzo del totale, mentre i restanti si trovano sul mercato libero.

Analisi dei Numeri da Arera

L’Arera fornisce dati dettagliati, mostrando che la spesa per il gas della famiglia tipo nell’ultimo anno è stata di circa 1.457 euro, registrando un calo del 14,4% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, l’incremento a ottobre mostra una differenza nel prezzo medio del metano all’ingrosso rispetto al mese precedente, posizionandosi a 43,73 euro al megawattora. Questo aumento delle spese per il trasporto e la gestione del contatore è collegato principalmente all’incremento stagionale degli oneri di stoccaggio, necessario per garantire la piena funzionalità degli stoccaggi durante il periodo di maggiore utilizzo.

Il Codacons prevede un impatto significativo, affermando che l’aumento del 12% comporterà una spesa annua supplementare di circa 159 euro per ogni nucleo familiare, portando la bolletta a un totale di 1.486 euro all’anno, mantenendo costanti i prezzi. Il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, attribuisce questo aumento agli effetti della situazione in Israele, che ha causato un aumento dei costi del gas, soprattutto in previsione dell’inverno, quando l’80% dei consumi di gas si concentra.





Il Codacons propone strategie di riduzione dei consumi per aiutare le famiglie a gestire le spese:

Riduzione della temperatura: Limitare la temperatura a 20°C nelle zone giorno e a 16-18°C nella zona notte può ridurre la bolletta fino all’8% per ogni grado in meno.

Limitare la temperatura a 20°C nelle zone giorno e a 16-18°C nella zona notte può ridurre la bolletta fino all’8% per ogni grado in meno. Utilizzo razionale dell’acqua: Ridurre la durata delle docce o preferire docce al posto dei bagni può generare risparmi fino al 15%.

Ridurre la durata delle docce o preferire docce al posto dei bagni può generare risparmi fino al 15%. Ottimizzazione dei termosifoni e della cucina: Utilizzare correttamente i termosifoni, schermare finestre e porte e adottare accorgimenti in cucina possono generare risparmi fino al 20%.

Questi consigli potrebbero aiutare le famiglie a contenere le spese in un periodo di costi energetici in aumento.