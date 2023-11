15enne si lancia dal balcone e muore: sul padre l’ombra del matrimonio combinato

Mithila, una quindicenne originaria del Bangladesh, ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone del suo appartamento. Dopo tre giorni di agonia, la giovane è morta in ospedale. Il padre della ragazza è sotto indagine per istigazione al suicidio.

La dinamica dell’incidente

La ragazza si trovava a casa con la sua famiglia, tranne il padre che era al lavoro. La tragedia è stata assistita solo da un passante che casualmente si trovava in zona. I familiari della vittima sono stati attirati dal forte rumore della caduta e hanno trovato la ragazza esanime a terra. Mithila ha passato gli ultimi tre giorni della sua vita in ospedale, dove i medici hanno purtroppo dovuto constatare la sua morte.





Le possibili cause del suicidio

Le autorità hanno aperto un’indagine sul padre della ragazza, poiché sospettano che abbia istigato Mithila al suicidio. La giovane avrebbe dovuto affrontare una visita ginecologica il giorno successivo all’incidente, che la preoccupava molto. Le forze dell’ordine ipotizzano che il padre abbia fatto pressioni sulla figlia per un matrimonio combinato. In alternativa, si sta valutando la possibilità che la ragazza fosse incinta e volesse nasconderlo. L’esame autoptico sulla salma della vittima verrà effettuato per fare luce sulla vicenda.