Livia Giampalmo e Giancarlo Giannini, i genitori di Adriano Giannini, raccontano: “Spesso, io e mio padre ci comportavamo come estranei.”

Il background artistico dei genitori di Adriano Giannini, celebri attori, registi e doppiatori, è stato per lui fonte di motivazione nelle prime fasi della sua vita. Mentre la madre Livia era una doppiatrice di fama, Giancarlo Giannini ha partecipato a 150 produzioni cinematografiche, arrivando a guadagnarsi una stella sulla Walk of Fame e una nomination agli Oscar. Adriano si è fatta le prime ossa nel mondo del cinema nel 1990, debuttando in uno dei film diretti dalla madre: “Evelina e i suoi figli”. Inizialmente, l’attività sul set era solo un mezzo per guadagnare, ma l’incoraggiamento dei genitori lo ha indotto a farne una carriera, portandolo a lavorare con alcune delle più grandi star del cinema mondiale.





Il giovane Giannini è cresciuto a Roma, circondato dalla famiglia composta dai genitori Giancarlo e Livia Giampalmo, e dagli amati fratelli Lorenzo, Francesco e Emanuele. Nonostante la continua istigazione materna a dare sempre il massimo sul set, Adriano ricorda che la vita privata con la famiglia non era esattamente convenzionale; infatti, non rievoca con chiarezza momenti che ritiene fossero di “normalità familiare”, come un tranquillo pranzo o una semplice festa insieme.