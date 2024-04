Collisione tra veicoli sulla tangenziale ovest di Milano, 13 persone ferite: una ragazza è in gravi condizioni.

Nel primo mattino di oggi, sulla Tangenziale Ovest di Milano, si è verificato un grave incidente stradale che ha visto l’implicazione di quattro automobili. L’incidente, avvenuto esattamente alle 06:58 tra l’uscita 2 della Strada Statale SS11r Novara Gallaratese e l’autostrada A4, ha causato il ferimento di tredici persone.





La gravità della situazione è stata subito evidente e ha richiesto un rapido intervento dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu), che ha dispiegato sul posto sei ambulanze e due automediche. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono stati pronti ad assistere, occupandosi di estrarre i feriti dai veicoli coinvolti e affidarli alle cure mediche necessarie.

Tra i feriti, si registrano condizioni di diversa gravità: una ragazza di vent’anni è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove attualmente si trova in condizioni critiche. Altri tre individui sono stati ricoverati con codice giallo nei rispettivi ospedali di Policlinico, Humanitas di Rozzano, e Ospedale San Carlo, mentre due feriti in condizioni meno gravi sono stati assistiti al San Carlo e al Niguarda con codice verde.

Le autorità competenti sono immediatamente intervenute per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per determinare eventuali responsabilità. Nel frattempo, il traffico lungo la tangenziale ha subito significativi rallentamenti a causa delle operazioni di soccorso e di indagine.

Questo tragico evento solleva nuovamente questioni riguardo la sicurezza stradale e l’importanza della prudenza alla guida, soprattutto nelle ore e nei tratti ad alta incidenza di traffico. Le indagini in corso serviranno a chiarire le cause dell’accaduto e a promuovere eventuali misure preventive per evitare futuri incidenti di questa gravità.