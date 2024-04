Adriano Giannini rivela: “Ho lasciato Roma per la mia ricca moglie”

L’affascinante attore italiano, Adriano Giannini, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Per lunghi anni, ha avuto una relazione con Maria, una ristoratrice nata a Genova, con la quale ha convissuto per un tempo considerevole. Dal 2017 però, è entrato nella vita di un volto molto conosciuto sul panorama italiano: Gaia Trussardi. Quest’ultima, originaria di una famiglia di alta moda, è oggi la direttrice della nota azienda di famiglia e prende il ruolo di stilista. Inoltre, Gaia è la sorella di Tomaso Trussardi, il cui matrimonio con Michelle Hunziker è terminato poco tempo fa. Adriano e Gaia hanno deciso di legarsi ufficialmente nel mese di Agosto del 2019, in un romantico scenario dell’Isola d’Elba. Al momento, la coppia non ha figli.





Adriano Giannini ha intrapreso la sua carriera di attoe prendendo le sue iniziali mosse nel settore cinematografico come operatore di macchina. Quest’attività l’ha svolta per ben undici anni, con l’intento primario di racimolare il denaro necessario per trasferirsi oltreoceano e approfondire la sua conoscenza della lingua inglese:

Ho subito una perdita enorme in quelle stesse anni, la morte di mio fratello Lorenzo. Eravamo incredibilmente legati, passavamo insieme tanto tempo anche durante le vacanze. La sua scomparsa mi ha lasciato in uno stato di anestesia emotiva, ho cercato di mandare avanti la mia vita senza fare troppo caso al dolore. Mi rifugiavo nel lavoro, circondato dall’atmosfera di un set cinematografico. Ricordo come allora gli operatori e gli assistenti erano i primi ad avere uno sguardo sulle riprese, persino prima del regista.

L’esclusiva vita di Gaia Trussardi, l’illustre consorte di Adriano Giannini

Figlia della adinerata famiglia Trussardi, Gaia nasce nel 1980 e ha tre fratelli, ovvero Francesco (che è venuto a mancare nel 2003), Beatrice e Tomaso. Anche se mostra un grande interesse verso gli studi di sociologia, intrapresi a Londra, non rinuncia al mondo della moda e dopo la laurea si impegna nell’azienda di famiglia, curando le linee Tru Trussardi e Trussardi Jeans. E’ proprio durante questi anni di studio, che Gaia conosce colui che diventerà in seguito il suo primo marito, Ricardo Rosen, imprenditore con origini spagnole. Il loro matrimonio avviene nel 2006, culmina con la nascita di due figli, Nicola ed Isabella e, purtroppo, termina con un divorzio dopo un decennio di convivenza, con l’impegno congiunto di garantire sempre il meglio per i propri figli.