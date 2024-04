Chi è Marinella Marigliano, la moglie di Andrea Sannino: ‘È un eccezionale padre’

Il noto artista Andrea Sannino è attualmente in un periodo di felicità insieme alla famiglia. Il cantautore ha una vita familiare arricchita dalla presenza della sua moglie, Marinella Marigliano – un’originaria di Ercolano e un’ex-ballerina. Insieme, hanno concepito e cresciuto due figli, Gioia, nata nel 2019, e Alessandro, proveniente dal 2020.





Andrea Sannino ha espresso i suoi sentimenti profondi per Marinella Marigliano durante una intervista su Ciao Maschio, programma Rai guidato da Nunzia De Girolamo. Ha condiviso ulteriori dettagli del loro legame coniugale rivelando come, all’inizio del loro amore, Marinella mostrasse un gesto di solidarietà che lo commuoveva.

“Nelle prime fasi della nostra relazione, Marinella lavorava mentre io no. Quando uscivamo con gli amici, mi passava in segreto 50 euro per ripagare la cena. È una donna straordinaria”, ha condiviso saldamente Sannino.

Presentemente, Marinella dedica il suo intero tempo ai figli, sui quali posta frequentemente sui social network: “Siete e sarete sempre i miei amori più sacrificati. Voi siete i miei sorrisi più grandi”, esprime con dolcezza la moglie di Andrea Sannino. Lei considera pure Andrea “il fulcro del nostro percorso di vita”.

Il profilo Instagram di Marinella vanta circa diecimila follower ed è pieno di foto della bimba di famiglia. Il legame tra Marinella e la sua bambina, Gioia, è intimo, tanto da farla scrivere un messaggio affettuoso per il suo primo compleanno:

“Un anno di vita. Trecentosessantacinque giorni. Un’infinità di ore a cantarti ninne nanne, osservarti, conoscerti ed amarti. Non dimenticherò mai quel momento magico di un anno fa, in cui hai visto il mondo, e io ho visto te. Mio adorabile Gioia, sei esattamente la bambina che avevo sempre desiderato: sei proprio come ti avevo sempre sognato. Sì, fare la mamma non è facile; è un impegno, ma non c’è lavoro più meraviglioso e gratificante.

Figlia mia, mi dispiace che tu abbia dovuto passare un compleanno lontana da nonni, zii e cuginetti: volevo che fosse speciale. Spero che io e tuo papà siamo riusciti a farti dimenticare tutto ciò. Scusa se oggi ti ho tralasciato un po’ per preparare una torta bella e solare come te; spero che sia piaciuta. Ti auguriamo un felice compleanno, con amore, mamma e papà. E grazie per averci resi i genitori più felici del mondo. Buon compleanno, ti amiamo.”