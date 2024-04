Attacco di un cane a una bimba di due anni: ferite in testa e a un braccio, si trova in condizioni gravi

Nella tranquilla località di Fonte Nuova, provincia di Roma, si è verificato un incidente che ha visto coinvolta una bambina di soli due anni. Il pomeriggio di sabato 27 aprile, la piccola è stata vittima di un’aggressione da parte di un cane che l’ha morsa alla testa e a un braccio. Attualmente, la bambina è ricoverata in prognosi riservata presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma, ma, fortunatamente, è fuori pericolo di vita.





La dinamica dell’incidente è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Mentana, che hanno prontamente informato l’Autorità Giudiziaria e stanno continuando le indagini per chiarire ogni aspetto del caso. La bambina, ospite insieme ai famigliari a casa di amici, stava giocando nel giardino quando un cane meticcio di taglia media l’ha improvvisamente aggredita.

Il rapido intervento dei famigliari e dei padroni di casa ha evitato conseguenze ancora più gravi: hanno prontamente allontanato l’animale e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. Viste le gravi ferite riportate dalla bambina, è stato necessario l’intervento di un’eliambulanza, che ha trasportato la piccola in ospedale.

Una volta al Gemelli, i medici hanno immediatamente preso in carico la piccola, sottoponendola a tutti gli accertamenti necessari e curando le ferite alla testa e al braccio. Nonostante la gravità delle ferite, i medici hanno stabilito che la bambina non rischia la vita, una notizia che ha portato un cauto sollievo alla famiglia.

Questo incidente solleva nuovamente preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei bambini in presenza di animali e rinnova la discussione su come prevenire simili aggressioni. La storia segue altri tragici eventi in Italia, come quello del bambino di tredici mesi deceduto a Eboli a causa di un attacco di un pitbull, o l’aggressione di una nonna e sua nipote di due anni ad Anguillara Sabazia.

Il caso di Fonte Nuova mette in luce la necessità di maggiore attenzione e vigilanza nei confronti degli animali domestici e l’importanza di misure di sicurezza adeguate, soprattutto quando sono presenti bambini. Intanto, la comunità locale e le autorità continuano a seguire da vicino il recupero della piccola, sperando in una sua pronta guarigione.