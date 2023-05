Il gesto inaspettato di Luciana Littizzetto che imbarazza Fabio Fazio in diretta TV: il commiato di Che Tempo che Fa - Controcopertina

Panico, sorpresa e un gesto che ha lasciato senza parole il pubblico italiano. La storica coppia televisiva composta da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto ha concluso la sua avventura su Rai, per approdare su Discovery. L’ultima puntata di “Che Tempo che Fa” resterà nella memoria come un momento indimenticabile, caratterizzato da un’atmosfera agrodolce. Lucianina, con il suo tocco inconfondibile di ironia pungente, ha voluto fare un’ultima dichiarazione tra le righe alla Rai. Scopriamo cosa è successo.

Il gesto inaspettato di Luciana Littizzetto che ha sconvolto Fabio Fazio

Durante l’ultima puntata di “Che Tempo che Fa”, Lucianina ha colto tutti di sorpresa con un gesto senza precedenti, lasciando senza parole sia il pubblico che il conduttore. È importante sottolineare che la spalla destra di Fazio è conosciuta per le sue espressioni pungenti ma ironiche, un tratto distintivo nel mondo dello spettacolo e della televisione. Lucianina voleva suscitare un sorriso in tutti, e alla fine è riuscita nel suo intento. Ecco cosa è successo nel corso dell’ultima puntata della trasmissione.

La dichiarazione di Luciana Littizzetto: un gesto eloquente per la Rai

La telecamera si concentra su Luciana Littizzetto, che armata di chewing gum decide di attaccarlo sulla scrivania di Fabio Fazio, accompagnando il gesto con una frase eloquente: “Beh, siamo all’ultima puntata, adesso la spalmo bene e gliela lascio qui.” A questo punto, Fabio Fazio si trova immediatamente in panico, completamente spiazzato dal gesto della sua collega. Non può fare a meno di esclamare: “Eh, questo non lo puoi fare, non è giusto Luciana. La tolgo anche perché dopo qui arrivano Elodie e Mengoni e non posso far trovare la scrivania in queste condizioni.”

Il commiato di Che Tempo che Fa: un messaggio indelebile

L’ultima puntata di Che Tempo che Fa è destinata a rimanere impressa nella memoria dei fan. Nonostante il sorriso suscitato dalla comica, l’addio della coppia televisiva alla Rai ha voluto lasciare un messaggio ben preciso. Discovery accoglie Fabio e Lucianina a braccia aperte, e siamo certi che continueranno a dare il meglio di sé, anche lontano da quella che era diventata la loro “casa” televisiva.

La fine di un’era televisiva, l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa, ha regalato al pubblico momenti memorabili. Il gesto inaspettato di Lucianina ha imbarazzato Fabio Fazio, ma ha anche lasciato un segno tangibile del loro commiato dalla Rai. Nonostante ciò, il futuro lavorativo dei due talentuosi professionisti sembra promettente su Discovery. Il loro impegno e la loro eccellenza continueranno a brillare, anche lontano da casa.