Oroscopo Branko domani 29 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Consideri la tua vita come una sfida continua, e questo ti dà ottimi risultati in molti campi, ma sta iniziando a pesare sulla tua salute. Hai bisogno di una tregua. È possibile che tu stia dando troppa importanza a qualcuno che consideri un nemico. Senza perdere la prudenza, è meglio non prestargli più attenzione di quanto meriti. La vostra strada si incrocia con quella di una persona che può farvi molti danni in campo sentimentale. Ti sarà difficile evitarlo, ma sii consapevole dei rischi che corri.

La fortuna ti accompagnerà nelle iniziative che tendono a stabilizzare la tua esistenza, purché tu le affronti con spirito positivo. Una persona amata se ne va. Avere denaro non è sempre sinonimo di ricchezza, almeno non nel regno spirituale. Troppe volte corri dietro al metallo di base senza preoccuparti di ciò che ti lasci alle spalle. Provi un’attrazione molto intensa per una persona con la quale sarebbe molto difficile instaurare una relazione. Stanno arrivando tempi tempestosi in cui vivrete intensamente.

Acquario

In caso di dubbio, non decidere sull’opzione più rischiosa, le stelle non supportano le opzioni rischiose. È nel tuo interesse mantenere la calma e aspettare altre opportunità. Pensi troppo alle cose negative, pensi di prepararti al peggio, in modo che non ti colga alla sprovvista, ma quello che puoi ottenere è attrarre ciò che non vuoi che arrivi. Hai molta forza per aiutare chi ha bisogno di te e ti diverti anche a farlo, la tua energia interiore ti fa crescere molto nell’aspetto umano. Non dimenticare di divertirti una volta ogni tanto.

Pesci

Stai andando troppo veloce nella tua vita, devi rallentare un po’ o potresti imbatterti in qualcosa che ti costringe a rallentare. Ti comporti come un bambino in certe situazioni che sono al di là di te e reagisci in modo infantile perché non sei in grado di affrontare quelle realtà. Rifletti e cerca il valore. La sensazione di pace e tranquillità che si percepisce è solo apparente e, soprattutto, effimera. I problemi non tarderanno ad arrivare. Tuttavia, non c’è nulla che non puoi risolvere.