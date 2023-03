Il malessere notturno e la respirazione difficoltosa: calciatore scompare all’età di 39 anni

Quando si è accorta della difficoltà respiratoria di Giacomo Aliota, la sua compagna ha contattato i servizi di emergenza. Nonostante i tentativi di rianimarlo, non è sopravvissuto ed è stata richiesta l’autopsia.

Domenica mattina Giacomo Aliota, 39 anni, padre di due bambini di 8 e 4 anni, è tragicamente scomparso a causa di un improvviso malore. La notizia ha sconvolto sia la comunità di Mestre (Venezia) che quella di Mogliano Veneto, di cui era originario e di cui viveva rispettivamente.

Venerdì scorso il 39enne Aliota era sceso in campo con la squadra di football americano del Cocai TerraFerma, come riportato dalla stampa locale. Il giorno seguente ha trascorso la giornata con la sua famiglia senza alcuna indicazione su ciò che sarebbe accaduto. Sabato sera, Aliota ha avuto un malore e la sua compagna ha notato difficoltà a respirare. Il personale del 118 è stato inviato sul posto e ha tentato di rianimare Aliota, ma tutti i tentativi si sono rivelati vani. I familiari hanno quindi richiesto l’autopsia per accertare le cause del decesso.