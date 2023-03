“Fermati, non puoi farlo”. GF Vip, scontro tra Micol e Nikita. Tavassi tenta di intervenire, ma invano. Il pubblico è testimone

Una dichiarazione di Micol Incorvaia nei confronti di Nikita Pelizon ha fatto circolare nelle ultime ore un video in cui si vede una pausa nella diretta del GF Vip 7 andata in onda lunedì 27 marzo. Questo momento ha decretato Edoardo Tavassi e Nikita come finalisti e Luca Onestini e Andrea Maestrelli come concorrenti eliminati. La sorella di Clizia sembra essere stata sul punto di scatenare il caos, ma è riuscita a fermarsi in tempo.

La tensione era palpabile al GF Vip 7, quando Micol Incorvaia ha alluso a Nikita Pelizon con un termine inappropriato e offensivo. Edoardo Tavassi è intervenuto per fermare la fidanzata prima che potesse completare la parola. La ragazza ha poi chiarito le sue intenzioni.

Le dichiarazioni di Micol Incorvaia su Nikita Pelizon al GF Vip 7.

Sembra che si stia sviluppando un’ipotesi poco rassicurante sulla base dei filmati che si sono visti e che si vedranno. Se questa ipotesi venisse confermata, si tratterebbe di un altro episodio inopportuno avvenuto nel corso del GF Vip 7. Micol Incorvaia era in giardino e stava discutendo con Nikita Pelizon alla presenza della Tavassi, di Milena Miconi, Oriana Marzoli e Giaele De Donà. Secondo un utente di Twitter che ha condiviso le immagini, sembra che stesse per essere pronunciato un insulto.

Secondo l’utente di Internet, Micol aveva detto: “Quel p…”. Ha poi commentato: “Ma va bene, si riferiva a un bambino”. Nel video si sente la Tavassi dire “Oh”, quasi in tono di rimprovero, e poi Micol dire “Stavo per dire bambina”, a conferma che non c’era alcun intento malizioso. Tuttavia, il web non era del tutto convinto, anche se ci sono stati altri commenti da parte dei fan di Incorvassi che non hanno notato alcun comportamento inappropriato da parte della vippona.

Ecco alcune delle principali dichiarazioni di entrambe le parti: “Ha davvero articolato ‘p…’? Quanti film?”, “Lei si sta sommergendo sempre di più, ed è una sua responsabilità”, “La sua intelligenza è a dir poco limitata”, “Che astuzia, eppure pensa che le persone siano poco intelligenti?”, “L’educazione di un overachiever”.