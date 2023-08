Il miracolo di Sammy: il ragazzo di 16 anni che torna in vita dopo essere stato dichiarato morto

L’incredibile vicenda di Sammy

Sammy era un comune adolescente di 16 anni senza apparenti problemi di salute. Un giorno, però, mentre si arrampicava su una parete rocciosa, ha avuto un malore e i medici lo hanno dichiarato morto. Nonostante i tentativi di rianimazione durati circa 2 ore, i medici si erano arresi all’evidenza. Tuttavia, pochi minuti dopo, il cuore di Sammy ha ripreso a battere, lasciando tutti increduli all’ospedale del Missouri.

Le emozionanti parole del padre

Dopo lo shock iniziale, i medici hanno eseguito ulteriori esami su Sammy, scoprendo delle patologie cardiache. Il ragazzo soffriva infatti di:

Tachicardia ventricolare polimorfica catecolaminergica: una condizione che provoca aritmie improvvise nei giovani sani.

A causa di questa patologia, Sammy ha subito una serie di arresti cardiaci che lo hanno portato alla morte per alcuni minuti. Il padre, Craig Berko, ha raccontato l’emozionante episodio: “Ci hanno detto che non c’era più nulla da fare, ma poi ho visto mio figlio muoversi e ho chiamato il medico che mi ha detto che era solo un riflesso. Poi ho visto il collo di Sammy diventare viola e il suo battito cardiaco riprendere, così è stato trasferito d’urgenza in terapia intensiva pediatrica”.

Le attuali condizioni di Sammy

Dopo essere tornato in vita, Sammy è stato ricoverato per 8 settimane al Texas Children’s Hospital. Gli esami successivi hanno rivelato che il ragazzo aveva subito diversi piccoli ictus e una grave lesione alla spina dorsale. A causa di questo danno, attualmente Sammy è paralizzato dalla vita in giù, ma i suoi muscoli stanno lentamente recuperando sensibilità.

Nonostante le difficoltà causate dall’evento straordinario, Sammy può considerarsi fortunato e sta frequentando la scuola superiore tra una seduta di riabilitazione e l’altra.