Il mistero delle statue della Madonna che trasudano olio: la spiegazione scientifica dietro il fenomeno - Controcopertina

Gisella, la veggente di Trevignano, e il caso delle statue che trasudano

Da diverse settimane, l’attenzione mediatica si concentra su Gisella, una presunta veggente di Trevignano. La presenza di questa donna nei programmi televisivi, come Pomeriggio Cinque condotto da Barbara D’Urso, ha suscitato grande curiosità tra i telespettatori a causa dei suoi presunti contatti con la Madonna. Durante una recente intervista su Canale 5, mentre Gisella si trovava in collegamento da Trevignano con la D’Urso, una piccola statuetta della Madonna da lei posseduta ha iniziato a trasudare misteriosamente.

Scoperta scioccante: cinque statue della Madonna che trasudano

Il 18 maggio, un inviato di Mattino Cinque ha svelato un fatto sconcertante in collegamento diretto da Trevignano con Federica Panicucci. Pare che una donna, dopo il suo viaggio a Medjugorje, abbia acquistato ben cinque statue della Madonna. Due di queste avrebbero dovuto essere donate proprio a Gisella per poi essere consegnate ad altre persone, mentre le restanti tre le avrebbe tenute per sé. Secondo quanto riferito dalla signora, una delle statue da lei conservate trasuderebbe da anni, ma smetterebbe di farlo se esposta al sole per circa un’ora.

Durante la discussione sul fenomeno, le mani dell’inviato che teneva la statuetta della Madonna si sono inaspettatamente bagnate di una sostanza oleosa, densa e priva di odore. Nel tentativo di riprendere l’accaduto, il cameraman ha cercato di mettere a fuoco la scena mentre l’inviato affermava: “La asciugo con della carta assorbente e si bagna di nuovo”. L’incredulità degli spettatori ha portato Magagnini, uno scultore, ad offrire una spiegazione scientifica dell’evento.

La spiegazione scientifica: il microclima tropicale di Trevignano

Secondo le dichiarazioni di Magagnini, che ha intervenuto nella trasmissione, “Trevignano è una città particolare in cui esiste un microclima tropicale, tanto che persino le banane crescono qui”. Secondo lui, non si tratterebbe di un fenomeno particolarmente mistico, poiché può verificarsi anche durante i restauri. Si ritiene che le condizioni climatiche particolari di Trevignano portino al progressivo scioglimento di alcuni componenti delle statue, dando origine al fenomeno della trasudazione. Va notato che la stessa signora aveva sottolineato che ciò accade principalmente quando il clima subisce cambiamenti.

Conclusioni: Un fenomeno spiegabile scientificamente

Ciò che sembrava inizialmente un mistero legato alla spiritualità, come la trasudazione delle statue della Madonna, ha trovato una spiegazione scientifica nelle particolari condizioni climatiche di Trevignano. Nonostante l’interesse suscitato da questo fenomeno, sembra che non sia necessario cercare spiegazioni soprannaturali. Il microclima tropicale presente in questa città sembra essere responsabile dello scioglimento graduale delle statue, conferendo loro un aspetto oleoso. Mentre il caso continua a essere dibattuto, è importante considerare anche le spiegazioni scientifiche che possono contribuire a comprendere meglio tali avvenimenti.