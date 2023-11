Il nuovo fidanzato di Luxuria: chi è Danilo, migliore amico di Bastian

Vladimir Luxuria, nota personalità televisiva e ex politica, ha finalmente ritrovato l’amore. Il suo nuovo fidanzato si chiama Danilo Zanvit Stecher, un giovane uomo di 37 anni che pare sia il migliore amico di Bastian Muller. La coppia è stata paparazzata durante una romantica gita a Bolzano, mostrando sorrisi compiaciuti di fronte alle telecamere e agli obiettivi dei fotografi.

Un amore che sboccia

A svelare l’identità del giovane è stato il settimanale Novella 2000, che ha catturato entrambi in atteggiamenti affettuosi. Secondo quanto riportato da Oggi, sembra che l’amore tra Vladimir e Danilo sia nato durante una cena organizzata da Bastian. Vladimir e Bastian sono amici stretti e Vladimir condivide un’amicizia anche con Ilary Blasi, collega a L’Isola dei famosi.

Danilo Zanvit Stecher: un uomo di lingua tedesca nel sociale

Danilo Zanvit Stecher è un giovane uomo di lingua tedesca che lavora nel sociale. La coppia sembra essere diventata molto solida e ha deciso di non nascondersi più. Nonostante ciò, Vladimir preferisce lasciare che siano i giornali di gossip a parlare della loro storia, evitando di commentare personalmente.





Una relazione aperta?

Secondo le parole di Vladimir Luxuria, la loro relazione è iniziata come una relazione aperta. Tuttavia, nonostante si definiscano una coppia aperta, entrambi sono estremamente gelosi l’uno dell’altro e non si tradiscono. Probabilmente, la definizione di “coppia aperta” è solo una questione psicologica per loro.