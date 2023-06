Il Paradiso delle signore: Anticipazioni sulla nuova stagione, Pietro Masotti svela scene inedite con un nuovo protagonista - Controcopertina

Le riprese della tanto attesa nuova stagione de Il Paradiso delle signore sono in corso da diverso tempo. Come i fan sapranno, le riprese avvengono in anticipo rispetto alla messa in onda, garantendo così una programmazione fluida. Tuttavia, girare durante l’estate e l’inverno può essere una sfida per gli attori, che devono affrontare temperature estreme, soprattutto all’aperto. Recentemente, l’attore Pietro Masotti ha rivelato alcuni spoiler sulla nuova stagione, svelando alcune scene inedite dietro le quinte.

Spoiler sulla nuova stagione del Paradiso delle signore

Pietro Masotti, noto per il suo ruolo di Marcello Barbieri nella serie, ha condiviso alcuni momenti dietro le quinte della nuova stagione su Instagram. In una clip, l’attore appare elegantemente vestito mentre gira una scena all’aperto. Ha parlato delle sfide di girare in condizioni climatiche difficili, con temperature esterne che raggiungevano i 40 gradi. Inoltre, ha rivelato che la scena coinvolge un nuovo protagonista, suscitando curiosità e speculazioni tra i fan.

Un nuovo personaggio al magazzino

Nella prossima stagione de Il Paradiso delle signore, in onda a partire da settembre su Rai 1, ci saranno nuove entrate nel cast. Armando e Agnese lasceranno la città per recarsi a Londra da Tina, lasciando un posto vacante come capo-magazziniere. Marcello Barbieri, interpretato da Pietro Masotti, avrà un incontro importante con il nuovo arrivato. Sarà forse una persona legata al turbolento passato di Marcello? Per ora, possiamo solo fare supposizioni.

Pietro Masotti ha concluso le riprese per il suo personaggio di Marcello e si è dichiarato soddisfatto del lavoro svolto fino a questo momento. Mentre i fan aspettano con impazienza la nuova stagione de Il Paradiso delle signore, le anticipazioni di Masotti hanno alimentato l’entusiasmo e l’attesa per le nuove trame e i nuovi personaggi che arriveranno nella serie. Non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserva il Paradiso delle signore!