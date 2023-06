Tragico omicidio di Michelle Causo a Roma: Amici di Primavalle dichiarano che il colpevole è "un uomo morto" - Controcopertina

Tragico omicidio di Michelle Causo a Roma: Gli amici di Primavalle non risparmiano parole per il colpevole

Introduzione: Il quartiere di Primavalle, nella periferia nord di Roma, è stato scosso da un terribile omicidio. Michelle Causo, una giovane ragazza di soli 17 anni, è stata trovata senza vita in un carrello. Gli amici della vittima, giunti sul luogo del delitto, sono convinti che il responsabile non avrà una vita facile dietro le sbarre. Per loro, è già “un uomo morto”. Il presunto assassino, un giovane probabilmente fidanzato di Michelle, è stato arrestato con l’accusa di omicidio dopo un’intensa notte di interrogatori. Nonostante sia originario dello Sri Lanka, è nato e cresciuto a Roma.

Esame della scena del crimine: Gli investigatori della Scientifica hanno dedicato ore all’esame dell’appartamento di via Dusmet, alla ricerca di indizi che possano fare luce su questa terribile tragedia.

Indagini in corso: Michelle potrebbe aver combattuto strenuamente per difendersi da un attacco selvaggio e improvviso, ma il movente rimane ancora oscuro. La casa della madre del presunto assassino è stata trovata in completo disordine. Sembra che Michelle fosse una presenza conosciuta nella zona, in quanto frequentava l’abitazione del suo coetaneo. La polizia ha interrogato numerosi parenti e amici dei due ragazzi per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima. Sono stati acquisiti anche i telefoni cellulari di Michelle e del sospettato per analizzare i messaggi sui social media e le chat delle loro cerchie di amici. Ciò potrebbe fornire ulteriori dettagli sul possibile movente dell’omicidio.

Testimonianza: Un testimone delle fasi successive al delitto ha raccontato di aver visto il carrello con il sacco nero, che conteneva il corpo senza vita di Michelle, attaccato ai cassonetti. La polizia era già sul posto. La scena era coperta per preservare l’integrità delle indagini. Numerosi curiosi si sono affacciati alle finestre di via Borgia, ma gli investigatori hanno eretto un gazebo coperto su tutti i lati per impedire alle persone di assistere all’esame medico-legale.

Conclusioni: La comunità di Primavalle è scossa da questo orribile crimine. Gli amici di Michelle Causo sono determinati a fare giustizia e a garantire che il colpevole paghi per il suo gesto. Le indagini proseguono per svelare la verità dietro questo tragico evento che ha sconvolto tutti coloro che conoscevano e amavano Michelle.