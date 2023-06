Stasera in TV giovedì 29 giugno 2023: Programmi imperdibili da non perdere - Controcopertina

Raiuno: Noos – Un nuovo viaggio alla scoperta dello spazio con Alberto Angela

Su Raiuno, alle 21.25, non perderti Noos, il nuovissimo programma condotto da Alberto Angela. Dopo il grande successo di Superquark, Angela ci guida in un affascinante viaggio nel cosmo a bordo dell’astronave Noos. Il nome stesso, che significa “intelletto” in greco, ci promette un’avventura straordinaria. Ricordiamo il programma del 1998, Viaggio nel cosmo, che ha coinvolto il compianto Piero Angela e suo figlio. Preparati a essere ispirato dalle meraviglie dell’universo.

Raidue: Non sono una signora – Il talent che sfida le aspettative

Su Raidue, alle 21.20, c’è un’appuntamento da non perdere con Non sono una signora. Alba Parietti torna alla conduzione di uno show dopo molti anni. Questo talent show è l’adattamento italiano del format olandese “MakeUp Your Mind”. Cinque personaggi famosi si trasformano in drag queen e gareggiano per stupire e sorprendere il pubblico. Quattro ospiti fissi, tra cui Mara Maionchi, Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena, giudicheranno le loro performance. Preparati a una serata di divertimento e trasformazioni incredibili.

Raitre: La croce e la svastica – Un documentario toccante sull’Olocausto

Su Raitre, alle 21.20, ti consigliamo di seguire il film documentario del 2022, La croce e la svastica, diretto da Giorgio Treves e con la partecipazione di Margherita Buy. Questo documentario mette in luce una pagina poco conosciuta della tragedia dell’Olocausto: la persecuzione e la deportazione di oltre 2800 cristiani a Dachau. Attraverso materiale d’archivio, testimonianze di sopravvissuti e interventi di attori come Margherita Buy e Stefano Dionisi, il regista ci offre un’opportunità unica per riflettere sulla storia e l’umanità.

Rai 5: Opera lirica – Napoli milionaria

Su Rai 5, alle 21.15, ti consigliamo di immergerti nell’opera lirica con Napoli milionaria. Questa opera, composta da Nino Rota e con libretto di Eduardo De Filippo, debuttò nel 1977 al Teatro Nuovo di Spoleto in occasione del Festival dei Due Mondi. Sul podio c’è Bruno Bartoletti, mentre gli interpreti principali includono Mariella Devia, Giovanna Casolla e Silvano Pagliuca. Goditi una serata di grande musica e spettacolo.

Rete 4: Dritto e rovescio – Attualità e dibattiti

Su Rete 4, alle 21.20, non perderti Dritto e rovescio. Dopo il recente funerale, milioni di italiani sono ancora emotivamente colpiti dalla morte di Silvio Berlusconi. Paolo Del Debbio, uno dei fondatori di Forza Italia, offre uno spazio per discutere dei temi più caldi del momento, dalla politica al dibattito parlamentare e alla situazione in Ucraina. Preparati per un programma di attualità che approfondisce i fatti e le opinioni dei cittadini.

Canale 5: Zelig – Il comedy show che fa ridere l’Italia

Su Canale 5, alle 21.20, divertiti con Zelig, lo spettacolo comico condotto da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio. Questo comedy show, registrato nel 2021 al Teatro degli Arcimboldi di Milano, presenta alcuni dei comici più famosi che hanno segnato la storia del programma. Ale e Franz, Anna Maria Barbera e Leonardo Manera sono solo alcuni dei talenti che ti faranno ridere a crepapelle. Preparati a una serata di puro divertimento e risate.

La7: Otto e mezzo – L’approfondimento politico ed economico di Lilli Gruber

Su La7, alle 20.35, ti consigliamo di seguire Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber che approfondisce politica ed economia. Da quando ha preso il timone del programma nel 2008, Lilli Gruber ha affrontato argomenti di grande rilevanza nazionale e internazionale. Questa sera, aspettati un approfondimento ricco di analisi e dibattiti su temi attuali.

Real Time: Malati di pulito: case da salvare – Il reality che trasforma le case disordinate

Su Real Time, alle 21.30, segui il reality Malati di pulito: case da salvare. Questa volta, Hayley e la sua squadra di esperti in pulizie si dirigono nel Sud Devon, in Inghilterra, per aiutare Lynne e Keith, una coppia che non ha mai pulito a fondo la loro casa da quasi 20 anni. Preparati per una trasformazione epica e un risultato finale sbalorditivo.

I film di questa sera giovedì 29 giugno 2023

20 Mediaset: The Island – Un’avventura di fantascienza

Su 20 Mediaset, alle 21.05, immergiti in un’avventura di fantascienza con il film del 2005, The Island, diretto da Michael Bay e con Ewan McGregor e Scarlett Johansson. Ambientato nel 2019, il film ci porta in un futuro post-disastro ecologico, dove due protagonisti scoprono di essere cloni di persone ricche destinate a fornire organi in caso di necessità. Preparati per un’esperienza avvincente e ricca di azione.

La 5: A un miglio da te – Un dramma che parla di rinascita

Su La 5, alle 21.10, lasciati coinvolgere dal film drammatico del 2017, A un miglio da te, diretto da Leif Tilden e con Graham Rogers e Melanie Lynskey. Dopo la tragica morte dei suoi amici in un incidente d’auto, il protagonista Kevin scopre che la corsa è il modo migliore per elaborare il lutto. La sua dedizione alla corsa gli porta una certa notorietà e un percorso di rinascita personale. Preparati per una storia commovente di resilienza e passione.

Sky Cinema Due: Caccia al ladro – Un classico del maestro Alfred Hitchcock

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, ti consigliamo di goderti il classico thriller del 1955, Caccia al ladro, diretto da Alfred Hitchcock e con Grace Kelly e Cary Grant. La trama segue John Robie, un ex ladro di gioielli sospettato di alcuni furti sulla Costa Azzurra. Per dimostrare la sua innocenza, decide di smascherare il vero colpevole. Preparati per un’avventura avvincente piena di suspense e colpi di scena.

Sky Cinema Family: Ritorno al futuro – Parte III – Un viaggio nel tempo con Marty McFly

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, torna indietro nel tempo con il fantastico film del 1990, Ritorno al futuro – Parte III, diretto da Robert Zemeckis e con Michael J. Fox. Questa volta, Marty McFly scopre una lettera datata 1885 che rivela la posizione della sua DeLorean e una minaccia di morte. Marty si imbarca in un’avventura nel selvaggio West per salvare il suo amico Doc e assicurarsi un futuro migliore. Preparati per un’epica conclusione di una delle saghe cinematografiche più amate di tutti i tempi.

Non perdere l’occasione di goderti una serata di intrattenimento di qualità con una vasta selezione di programmi TV e film. Che tu sia appassionato di scoperte scientifiche, comicità, attualità o avventure cinematografiche, c’è qualcosa per tutti i gusti. Sintonizzati e lasciati trasportare in un mondo di emozioni e intrattenimento.