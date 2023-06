Monica Bellucci e Tim Burton: l'amore tra l'attrice italiana e il regista - Controcopertina

Dopo mesi di voci e foto scattate dai paparazzi, è arrivata finalmente l’ufficialità: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia. I due artisti hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione, confermando ciò che già si sussurrava nell’ambiente. In una recente intervista, l’attrice ha parlato della sua nuova vita sentimentale e dei progetti professionali che la attendono.

Un incontro speciale

Monica Bellucci, ex moglie di Vincent Cassel, si è aperta riguardo al suo nuovo amore con Tim Burton. Ha descritto l’incontro con il regista come un’esperienza unica e rara nella vita. L’attrice ha dichiarato di amare Tim profondamente e di avere un grande rispetto per lui. La loro storia rappresenta l’inizio di una nuova avventura per entrambi.

La collaborazione artistica

Un’altra dimostrazione dell’amore che lega Monica e Tim è la partecipazione dell’attrice nel prossimo film diretto dal regista, Beetlejuice 2. Monica interpreterà il ruolo della moglie di Beetlejuice, segnando così la loro collaborazione sia sul set che nella vita privata. Le riprese del film inizieranno presto a Londra, e questo progetto rappresenta un nuovo capitolo nella carriera di entrambi gli artisti.

Un lungo percorso

Monica Bellucci e Tim Burton si conoscono da più di dieci anni, avendo avuto il loro primo incontro nel 2006 al Festival di Cannes. Nel 2022, si sono ritrovati al Lumière Film Festival di Lione, e da quel momento la loro storia d’amore è iniziata. Entrambi hanno alle spalle matrimoni terminati e figli ormai adulti: l’attrice è stata sposata con Vincent Cassel dal 1999 al 2013, mentre il regista si è separato dalla moglie e attrice Helena Bonham Carter nel 2014, dopo un matrimonio durato dal 2001.

Ora, Monica Bellucci e Tim Burton affrontano insieme questa nuova fase della loro vita, pronti a vivere nuove emozioni e a esplorare le possibilità offerte dalla loro relazione.