Michelle Maria Causo, chi è la 17 enne vittima di un tragico omicidio a Roma: forse uccisa dal fidanzato dopo una lite - Controcopertina

Michelle Maria Causo: il tragico omicidio di una giovane di 17 anni a Roma

Michelle Maria Causo è stata vittima di un terribile assassinio: il suo corpo è stato trovato nel sacchetto dell’immondizia e successivamente abbandonato in un carrello della spesa nei pressi dei cassonetti di via Stefano Borgia, nel quartiere di Primavalle a Roma. Un giovane di origine cingalese, ma naturalizzato italiano e amico della vittima, è stato fermato dalla polizia nel pomeriggio di mercoledì e attualmente si trova sotto interrogatorio in Questura. Tuttavia, i dettagli su ciò che è accaduto a Michelle sono ancora avvolti nel mistero.

Chi era Michelle Maria Causo

Michelle frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, situato nelle vicinanze del luogo in cui è stato rinvenuto il suo cadavere. Un compagno di scuola ha descritto Michelle come una ragazza intelligente ma un po’ agitata, una reazione comprensibile in un quartiere difficile come Primavalle.

La scoperta macabra

L’allarme è scattato intorno alle 16 quando un passante ha notato il giovane spingere un carrello con un fagotto sospetto. Sospettando qualcosa di strano, ha deciso di chiamare immediatamente la polizia. Gli agenti, aprendo il sacco, hanno fatto la terribile scoperta del cadavere della giovane. Non è ancora chiaro da quanto tempo la 17enne, originaria di Roma, fosse deceduta. Si sono riscontrate macchie di sangue nell’androne e sulle scale del palazzo in via Giuseppe Benedetto Dusmet, dove si presume si sia consumato l’omicidio.

Il principale sospettato

Un coetaneo italiano di origine dello Sri Lanka, amico di Michelle, è stato portato in Questura per un lungo interrogatorio ed è attualmente il principale sospettato di questo terribile omicidio. Gli investigatori della polizia scientifica hanno condotto un sopralluogo nell’appartamento del giovane, dove vive insieme alla madre, che è proseguito anche durante la notte. Si ipotizza che l’appartamento stesso possa essere il luogo del delitto. Al momento, il movente del crimine non è ancora chiaro, e occorre comprendere il tipo di relazione che intercorreva tra i due ragazzi. Durante la serata, gli amici e i compagni di scuola di Michelle si sono radunati sul luogo del tragico evento. Una madre ha raccontato: “Michelle era nella mia classe, era una ragazza tranquilla, forse un po’ agitata, ma come tutti noi. Era la tipica ragazza della periferia”. La notizia della sua morte ha colto tutti di sorpresa.

Ipotesi e indagini in corso

Le indagini si stanno concentrando sull’ipotesi che il delitto sia avvenuto dopo una violenta lite tra i due giovani. Tuttavia, non è ancora stato stabilito il tipo di rapporto che legava i due. I vicini di casa del principale sospettato hanno fornito un’importante pista, riferendo di aver sentito urla tra le 15:30 e le 16. Gli inquirenti sono in attesa dei risultati delle autopsie che saranno effettuate oggi per ottenere ulteriori elementi investigativi. I primi esami esterni hanno confermato che la giovane Michelle è stata accoltellata più volte. L’assassino, forse preso da un raptus, l’ha colpita al collo, alla schiena e agli arti. Mentre veniva caricata nel carrello della spesa per nascondere il cadavere, la giovane stava ancora perdendo sangue. È stato un passante a notare il carrello con le coperte insanguinate e a riferire agli agenti dell’odore forte presente sul luogo del ritrovamento.