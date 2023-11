Il sistema pensionistico italiano e francese, come molti sistemi in Europa, hanno alcune differenze fondamentali.

Sistema pensionistico italiano

In Italia, il sistema pensionistico è basato principalmente sul sistema di previdenza sociale. Questo sistema è finanziato da contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, e fornisce una pensione ai lavoratori quando raggiungono l’età pensionabile. L’ammontare della pensione è calcolato in base ai contributi versati durante la vita lavorativa del lavoratore.

Sistema pensionistico francese

In Francia, il sistema pensionistico è un po’ diverso. Anche se è finanziato da contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro, il sistema francese è diviso in due parti: una pensione di base e una pensione complementare. La pensione di base è calcolata in base ai contributi versati durante la vita lavorativa, mentre la pensione complementare è basata su un sistema a punti.

Una delle principali differenze tra i due sistemi è che in Francia, i pensionati hanno avuto condizioni piuttosto favorevoli fino ad ora, almeno per quanto riguarda tre aspetti: il tasso di pensionamento, l’età di pensionamento e l’ammontare della pensione. Inoltre, molti paesi europei, tra cui la Francia e l’Italia, hanno trattati di doppia imposizione con gli Stati Uniti e altri paesi. Le pensioni sono tipicamente tassate alla fonte. Con un trattato in atto, si paga semplicemente le tasse nel paese da cui proviene la pensione; non si ha alcun obbligo fiscale su quel reddito nel paese in cui si vive .





Tuttavia, a causa delle differenze nei sistemi pensionistici, non è sempre possibile fare un confronto diretto tra i due paesi .

FONTE 1

FONTO 2

FONTE 3