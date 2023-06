Il successore di Fabio Fazio svelato: Sigfrido Ranucci prende le redini della domenica sera - Controcopertina

Con l’addio imminente di Fabio Fazio alla Rai, la domanda che tutti si pongono è: chi prenderà il suo posto nelle serate domenicali? Come annunciato nelle scorse settimane, il conduttore di “Che tempo che fa” si trasferirà su Discovery su Nove nella prossima stagione televisiva. Mentre il suo commiato dalla Rai si avvicina, sorge la curiosità di conoscere il suo successore e la data di inizio della nuova avventura.

La nuova destinazione televisiva di Fabio Fazio

Nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 28 maggio, Fabio Fazio ha voluto ringraziare la Rai, definendola “la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia”. Ha espresso gratitudine per i 40 anni di carriera trascorsi in questa emittente e ha annunciato il suo imminente trasferimento. Nonostante la data precisa del suo debutto su Nove non sia ancora nota, è stato confermato che sia Luciana Littizzetto che Filippa Lagerback lo seguiranno in questa nuova avventura.

Il mistero del successore di Fabio Fazio

Con la partenza di Fabio Fazio, sorge la domanda cruciale: chi avrà l’onore di ereditare la serata domenicale su Rai3? Negli ultimi giorni sono state avanzate numerose ipotesi, ma sembra che la Rai abbia finalmente preso una decisione.

La svelata indiscrezione: Sigfrido Ranucci e il suo “Report”

Secondo le indiscrezioni riportate da TvBlog, sarà Sigfrido Ranucci con il suo programma “Report” a prendere il posto di Fabio Fazio nella prima serata della domenica su Rai3. “Dalla prossima stagione, la fascia della domenica sera sarà occupata da ‘Report’ di Sigfrido Ranucci”, si legge nell’articolo. Inoltre, è stata rivelata anche la data di inizio.

La data di esordio di “Report” nella nuova collocazione

Sembrerebbe che i vertici Rai abbiano stabilito l’inizio della nuova edizione di “Report” per domenica 8 ottobre. Naturalmente, per avere conferme ufficiali, sarà necessario attendere la presentazione dei palinsesti Rai 2023/24, prevista per il prossimo 7 luglio a Napoli.

Con l’avvicinarsi dell’addio di Fabio Fazio alla Rai, l’attenzione si concentra sul futuro della serata domenicale su Rai3. Secondo le voci, Sigfrido Ranucci con il suo acclamato programma “Report” prenderà il testimone, portando un nuovo stile e contenuti di approfondimento. L’attesa per l’inizio della sua avventura televisiva è fissata per il 8 ottobre. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per scoprire i dettagli e le novità della prossima stagione.