Il terribile omicidio di Michelle: Le dichiarazioni scioccanti del 17enne - Controcopertina

Oggi era previsto l’interrogatorio del diciassettenne sospettato di aver ucciso Michelle Maria Causo, la giovane ragazza assassinata mercoledì a Primavalle, a Roma. Durante la perquisizione, sono state trovate droga nella casa del giovane di origini cingalesi, responsabile dell’omicidio. Gli investigatori stanno anche esaminando alcuni telefoni cellulari in possesso del ragazzo.

Risultati dell’autopsia: una tragica scoperta

La crudeltà dell’atto commesso

Ieri sono stati resi noti i risultati preliminari dell’autopsia su Michelle Maria Causo. La ragazza è stata colpita da almeno sei coltellate al collo, all’addome e alla schiena. Gli esami hanno rilevato l’assenza di segni di arma da taglio sulle mani della vittima, suggerendo che la ragazza non abbia avuto modo di difendersi dal suo assassino.

La ricostruzione del tragico evento

Una litigata che ha portato alla tragedia

L’omicidio sembra essere avvenuto durante una violenta lite, come riferito da alcuni vicini che hanno sentito grida. Il ragazzo ha colpito la diciassettenne con un coltello da cucina e successivamente ha cercato di sbarazzarsi del corpo mettendolo su un carrello della spesa e nascondendolo in una busta nera. L’autopsia è stata eseguita presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Gemelli.

Michelle è stata colpita da sei coltellate inferte con un coltello da cucina, ferite che hanno colpito il collo, l’addome e la schiena. Sono state anche eseguite analisi tossicologiche sul corpo della vittima. Durante le ultime ore, il ragazzo ha ricostruito gli eventi di fronte ai magistrati. La sua confessione è stata priva di qualsiasi segno di rimorso, come riportato dai giornali.

Una versione sconvolgente dei fatti

Una litigata per motivi economici

“Michelle era furiosa perché non avevo i soldi che le dovevo. Ha iniziato ad insultarmi in modo aggressivo e ho visto il coltello davanti a me, l’ho preso e poi non ho capito più nulla”, riporta Leggo. Il diciassettenne è stato interrogato presso la Questura e ha affermato: “Ho fatto una sciocchezza”. Ha anche dichiarato che lui e Michelle erano solo amici e che lei era un’amica della sua ex fidanzata. Gli inquirenti stanno ancora lavorando per scoprire la verità dietro questo tragico evento, ipotizzando un possibile coinvolgimento di droga.

La triste storia dell’omicidio di Michelle continua a sconvolgere tutti. Ora spetta alla giustizia fare luce su questo terribile crimine e assicurare che il responsabile sia punito secondo la legge.