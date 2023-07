Un omaggio toccante: Carlo Conti e Maria De Filippi ricordano Maurizio Costanzo in televisione - Controcopertina

La telefonata con Maria De Filippi

Nella serata del 30 giugno, un momento di grande importanza si è svolto in televisione con la replica di una trasmissione condotta da Carlo Conti, che in qualche modo coinvolgeva il compianto Maurizio Costanzo e anche Maria De Filippi. Come è noto a tutti, il marito della conduttrice Mediaset è scomparso a febbraio, e quindi la Rai ha dovuto ponderare a lungo prima di prendere una decisione definitiva riguardo al volto indimenticabile del Maurizio Costanzo Show.

Carlo Conti ha scelto di registrare un video che è stato trasmesso prima dell’inizio della replica di Tali e Quali. Ha parlato di Maurizio Costanzo, e le ultime indiscrezioni riferiscono anche di una telefonata avvenuta tra Conti e Maria De Filippi prima della scelta finale. Vediamo insieme cosa è accaduto e come ha reagito Rai1, con il pubblico che ha sicuramente apprezzato il gesto.

La difficile scelta di Carlo Conti su Maurizio Costanzo

Il sostegno di Maria De Filippi

Non è stato un compito facile per Carlo Conti decidere come procedere con un momento dedicato a Maurizio Costanzo. Sono state fatte le necessarie e ponderate riflessioni e alla fine, grazie anche all’approvazione di Maria De Filippi, tutto è stato trasmesso regolarmente su Rai1. Ecco le prime parole del conduttore di Tali e Quali: “Care amiche, cari amici, buonasera. Mi scuso se mi intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma volevo dirvi una cosa importante”.

Nel suo videomessaggio, Conti ha rivelato la notizia su Costanzo: “In questa puntata, andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez, che imita il grande Maurizio Costanzo. Abbiamo riflettuto molto se trasmettere o meno questa puntata, considerando che nel frattempo, purtroppo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto giusto farlo, trasmetterla, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, un mito che non morirà mai. È un uomo della televisione, è la televisione stessa”.

Questo gesto di Carlo Conti e l’omaggio reso a Maurizio Costanzo hanno suscitato commozione e apprezzamento da parte del pubblico. La decisione di trasmettere l’episodio in cui Massimo Lopez interpreta il grande giornalista è stata un modo significativo per ricordare e celebrare l’eredità di un’icona televisiva come Costanzo.