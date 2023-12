La Fontana di Trevi a Roma è senza dubbio uno dei luoghi più iconici e visitati al mondo. Ma oltre alla sua bellezza, questa meraviglia architettonica nasconde anche un cuore generoso. Ogni anno, i turisti affollano la piazza per seguire la tradizione di lanciare una moneta nella fontana, nella speranza di garantirsi un ritorno a Roma. Ciò che molti di loro potrebbero non sapere è che questo gesto ha un impatto concreto sulla vita di molte persone bisognose.

Un Tesoro Sommerso

Sotto le acque scintillanti della Fontana di Trevi, si cela un mondo inaspettato. Oltre alle monete lanciate dai visitatori, gli addetti al recupero scoprono regolarmente una serie di oggetti curiosi che includono orologi, braccialetti, e persino dentiere. Questi “tesori” dimenticati si accumulano negli anni, creando una sorta di collezione segreta sotto la superficie dell’acqua.

La Caritas di Roma: Custodi dei Tesori Nascosti

Per molti anni, la Caritas di Roma ha gestito il recupero delle monete e degli oggetti dalla Fontana di Trevi. Ma cosa succede a questi tesori sommersi? La risposta è che essi si trasformano in aiuto concreto per i bisognosi. Nel 2022, la raccolta delle monete ha superato tutti i record precedenti, raggiungendo oltre 1,4 milioni di euro. Questi fondi vengono utilizzati per sostenere una serie di progetti di assistenza, tra cui aiuti alle famiglie in difficoltà economica, assistenza alle persone con Alzheimer e finanziamento di programmi di inserimento lavorativo.





Un Gesto di Solidarietà

L’atto di lanciare una moneta nella Fontana di Trevi, al di là delle leggende e del fascino turistico, è molto più di un gesto simbolico. Queste monete diventano un simbolo di speranza e solidarietà per migliaia di persone. Rappresentano la possibilità di un pasto caldo, l’accesso all’istruzione, e un sostegno concreto per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità. La Fontana di Trevi diventa così un luogo dove la bellezza si combina con la generosità, dimostrando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza nella vita di molti.