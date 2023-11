“Il volto di Mediaset prende il posto”. Amadeus, svolta inaspettata con la decisione della Rai su Sanremo

Successore del Festival di Sanremo Amadeus

Si sta già proiettando lo sguardo verso il futuro per il Festival di Sanremo. Secondo le ultime informazioni, sembrerebbe che sia già stato individuato il successore di Amadeus, che non emerge dagli ambienti Rai. Le voci suggeriscono che un personaggio molto amato di Mediaset potrebbe essere il prossimo direttore artistico del grande evento musicale, che vedrà Amadeus alla guida per la quinta volta consecutiva nel 2024. Proprio nelle ultime ore, è arrivata una notizia sorprendente.

Amadeus e il futuro di Sanremo

Amadeus, ospite di Fiorello, ha discusso del Festival di Sanremo. Attualmente è al centro delle voci riguardanti il suo successore, ma Amadeus è anche impegnato nell’organizzazione dell’evento che si terrà a febbraio del prossimo anno. Nella serata inaugurale, Marco Mengoni salirà sul palco dell’Ariston. Non sarà solo un ospite in quanto vincitore dell’edizione precedente, ma lavorerà a stretto contatto con Amedeo Sebastiani come co-conduttore della serata di apertura.

Il successore di Amadeus al Festival di Sanremo potrebbe provenire da Mediaset

La prima persona a rivelare questa notizia shock sul Festival di Sanremo è stato Fiorello durante Viva Rai2 del 7 novembre. Infatti, l’amatissimo conduttore e showman ha dichiarato: “Sì, è vero che per il 2025 hanno chiesto ad Amadeus, ma le idee sono altre e non è un personaggio Rai. Chi ha orecchie per intendere intenda”. Ha lasciato intendere che il successore di Amadeus per il Festival di Sanremo potrebbe provenire da Mediaset, in particolare da Canale 5.





Dettagli sul possibile successore di Amadeus

Dagospia, grazie al giornalista Giuseppe Candela, ha fornito ulteriori dettagli, rivelando il nome di chi potrebbe presentare Sanremo 2025: “Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmi trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell’operazione: il dg ha molto stima per l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.

Tuttavia, Dagospia ha anche ammesso che il nome di Bonolis non è assolutamente certo al 100%: “Attenzione. Tutti stanno correndo troppo. Nel mezzo ci saranno un Festival da organizzare, un consiglio d’amministrazione da rinnovare, un nuovo amministratore delegato da nominare (o riconfermare), le elezioni Europee e la tenuta del governo Meloni da valutare. Un film lunghissimo. ‘Corsa verso Sanremo 2025’. Occhio ai colpi di scena”.